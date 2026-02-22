  • Megjelenítés
Íme azok, akik bármi áron átvennék a hatalmat Donald Trumptól – Hosszú a sor a világ legerősebb pozíciójáért
Íme azok, akik bármi áron átvennék a hatalmat Donald Trumptól – Hosszú a sor a világ legerősebb pozíciójáért

Szabó Ákos
Sokaknak érződhet úgy, mintha Donald Trump csak most nyerte volna meg a 2024-es amerikai elnökválasztást. A „Trump-tornádó” visszatérése óta eltelt időszak szempillantásnak tűnhet, jóllehet a volt ingatlanmogul már több mint egy éve hivatalba állt, és kormányzata talán már túl is van teljesítménye csúcsán. Erről pedig bő 8 hónap múlva ítéletet fognak mondani az amerikaiak a félidős kongresszusi választáson, ami a törvényhozási többség elvesztésével fenyegeti a republikánusokat. Egyszóval a novemberi szavazás után meglehet, hogy Trumpnak demokrata párti Kongresszussal kell majd viaskodnia ciklusa hátralévő részében, de közben arról sem érdemes elfeledkezni: egy év múlva ilyenkor már javában lökdösődni fognak az elnökjelölt-aspiránsok mindkét oldalon, hogy 2028-ban ők mérethessék meg magukat. Hisz maga Trump is a 2022-es félidős voksolás után pár nappal jelentette be, hogy újraindul. Bármennyire is korainak hat, végigvettük, kik zárhatják le vagy folytathatják a Trump-korszakot.

A piros sarokban: testvérharc?

Az előző hétvégén több okból is a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumra vetült a fél világ tekintete, az egyik pedig az volt, hogy amerikai politikusok – és elnökesélyesek – egész hada bukkant fel a bajor fővárosban.

J. D. Vance amerikai alelnök 2025-ös, európai eliteket sokkoló, éles hangvételű beszéde után idén Marco Rubio külügyminiszter állt színpadra, akit nem hüledezés, hanem vastaps követett Münchenben. Bár tartalmilag nem sokban tért el Rubio mondanivalója Vance-étől, hangnemét tekintve jóval diplomatikusabb, engesztelőbb volt: Amerikát „Európa gyermekének” nevezte, akik sorsa „összefonódott”, és most közösen hivatottak egy „régi barátság újraélesztésére”, egy „új nyugati évszázad” kiépítésére, hogy „megújítsák az emberiség történelmének legnagyszerűbb civilizációját”.

Rubio beszédére nemcsak a tengeren innen, az Egyesült Államokban is felkapták a fejüket:

rögvest új életre kaptak a rebesgetések a külügyminiszter elnöki ambícióiról, illetve a Vance és közte lévő állítólagos rivalizálásról.

Kiszivárgott: olyan titkos szerződést kötött Irán Oroszországgal, ami Trumpnak is komoly fejfájást okozhat

Lövöldözés Trump birtokán: meglepő részletek derültek ki az elkövetőről

Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Rubio 2016-ban már ringbe szállt a republikánus jelöltségért, sőt, az előválasztási kampányban gyakran összeütközött Trumppal is, aki „Kicsi Marco”-ként gúnyolta az egykori floridai szenátort. Hiába erősítette eredetileg a neokonzervatív, tradicionális republikánus tábort, Rubio fokozatosan besorolt a MAGA-mozgalom zászlóvivője mögé, és elnyerte annak bizalmát. A müncheni tündöklése után az amerikai elnök azzal viccelődött, hogy majdnem kirúgta a nemzetbiztonsági tanácsadóját,

mert azt mondták: „Trump miért nem tud ilyet?” Tudok, csak másképp fogalmazom meg.

Az alelnökként „jogos trónörökösnek” vélt Vance közben elutasította, hogy bármilyen szembenállás lenne közte és Rubio között. A Politico alapján korábban a Portfolio is megírta: Rubio a színfalak mögött állítólag átengedte a jelöltséget Vance-nek, az első kubai-amerikai származású külügyminiszter inkább alelnökjelölt lehet 2028-ban. (Már ha Trump – bizonyára alkotmányellenes módon – nem próbálna meg harmadjára is indulni, bár erről mintha alábbhagyott volna a pusmogás.)

marco rubio j. d. vance
Vance és Rubio csevegnek az Ovális Irodában 2025 szeptemberében. Wikimedia Commons / Hivatalos fehér házi fotó / Daniel Torok

A republikánus oldalon tehát kézenfekvő lenne és szinte borítékolható az alelnök, J. D. Vance indulása,

akit Erika Kirk, a tavaly meggyilkolt jobboldali influenszer, Charlie Kirk özvegye is nyíltan támogatott. Ugyanakkor olvasni arról, hogy mások is beleszólhatnak még a versenybe: a libertárius Rand Paul szenátor vagy Thomas Massie képviselő – akikben nemcsak az a közös, hogy mindketten kentuckyiak, hanem az is, hogy előszeretettel tusakodnak Trumppal –, de Ted Cruz texasi vagy Josh Hawley missouri szenátor (utóbbi helyezkedése a Fehér Ház csőrét is böki), vagy akár Ron DeSantis floridai kormányzó is újból felveheti a kesztyűt a 2024-es kudarc után. Emellett hallani pletykákat Trump valamelyik fiáról; két befolyásos podcasterről, Steve Bannon korábbi fehér házi stratégáról és Tucker Carlson volt Fox News-műsorvezetőről; netalántán a MAGA-mozgalommal hangzatosan szakító Marjorie Taylor Greene-ről is.

Egy dologra érdemes felkészülni: Trump személyes áldása vagy átokszórása bármely republikánus indulót felemelheti vagy örökre leírhatja a MAGA-bázis szemében.

érdekes, hogy Az elnök egyelőre nem kívánt „választani” Vance és Rubio között,

mindkettejüket „fantasztikusnak” titulálta. A YouGov közvélemény-kutatása szerint jelenleg a korábbi ohiói szenátoré a pole pozíció 41%-kal, utána Donald Trump Jr. (11%), DeSantis (8%), majd Rubio (7%) következik.

A kék sarokban: bohócautó?

Miközben a legtöbben fogadni mernének Vance győzelmére a republikánus előválasztáson, annyira képlékeny és népes lehet a demokrata mezőny. A 2020-as előválasztáshoz hasonlóan olyan küzdelemre számíthatunk, amit a tengerentúli elemzők egyszerűen „bohócautóként” aposztrofálnak: amikor azt hinnénk, hogy az utolsó ember száll ki, mindig van egy új utas a kocsiban. De kik is pontosan?

1. Gavin Newsom

gavin newsom kalifornia
Gavin Newsom a kaliforniai főügyész társaságában bejelenti, hogy pert indít Trump vámjai miatt 2025 áprilisában. Fotó: Justin Sullivan/Getty Images

A felmérések szerint a „bohócautó” volánja mögött a jelenlegi kaliforniai kormányzó ül.

Newsom tavaly lényegében a tökéletes „anti-Trump” szerepét öltötte magára:

a 2024-es vereség után kiábrándult demokrata bázis örömmel nézi, ahogy agresszívan kritizálja és opponálja a republikánus elnök minden lépését, és X-fiókja rendszeresen gúnyt űz belőle, Trump saját fegyverét maga ellen fordítva. A volt San Franciscó-i polgármester országos profilját a nemzeti gárda Los Angelesbe vezénylése mellett az is emelte, hogy a republikánus Texas kongresszusi választókerület-manipulációjára felelve megtorlást hirdetett, amit sikeres állami népszavazás koronázott.

Newsom tavaly podcastot indított, ahol olyan konzervatív közszereplőkkel is beszélgetett, mint Kirk és Bannon – látszólag igyekszik levetkőzni a Kamala Harrisre is ráaggatott „veszélyes kaliforniai liberális” bélyeget, kritikusan nyilatkozott például a transznemű sportolók biológiai nők közötti szerepléséről. Állítólag a párton belül máig befolyásos Nancy Pelosi volt házelnök is Newsom mellett száll síkra, ám ideológiai hovatartozását nem kívánja behatárolni: magát pragmatikusnak tartja, de sokatmondó, hogy volt mentora és elődje San Francisco élén, Willie Brown hiába véli „filmsztár”-kaliberűnek, elmondása szerint sosem kérdezte meg tőle, hogy miben hisz, „attól tartva, hogy nem tudja”.

2. Alexandria Ocasio-Cortez

bernie sanders alexandria ocasio-cortez
Bernie Sanders vermonti szenátor Alexandria Ocasio-Cortezzel a 2020-as demokrata előválasztási kampányban 2019. októberében. Sanders 2028-ban minden bizonnyal nem indul harmadjára is a jelöltségért. Fotó: MTI/EPA/Peter Foley

Az AOC-ként ismert New York-i képviselő ideológiája körül némileg kevesebb az ilyen kérdőjel, ő az első, 2018-as kongresszusi megválasztása óta a demokraták progresszív balszárnyán helyezkedik el – és ha folytatjuk a suta analógiánkat, ő ülhetne a Newsom melletti anyósülésen. Szűk nyolc év alatt AOC avanzsált a legtöbb Instagram-követőt és pénzadományt besöprő képviselőházi demokratává, és tavaly

Bernie Sandersszel, az amerikai baloldal legnevesebb alakjával indult „oligarchiaellenes” országos kampánykörútra.

A „Squad” tagjaként elhíresült Ocasio-Cortez 2024-ben töltötte be a 35. életévét, így bőven van ideje és épphogy jogosult lenne az elnöki indulásra, mégis szinte állandó spekuláció övezi, hogy 2028-ban a Fehér Házat, vagy esetleg a 75 éves Chuck Schumer szenátori helyét célozhatja-e meg. Bárhogy is, Zohran Mamdani győzelme New York Cityben – akinek a polgármesteri beiktatásán felszólalt – reményt adhat neki és a párt balszárnyának.

AOC a müncheni biztonsági konferenciára is elvitte az üzenetét, külpolitikai kérdésekben azonban a médiavisszhang alapán, úgy tűnik, nem feltétlenül sikerült bizonyítania a jártasságát: balról és jobbról egyaránt kritizálták megszólalását a demokrácia terjesztéséről vagy a hezitálását Tajvan kapcsán. AOC mindenesetre tagadta, hogy nemzetközi és elnökjelölti profilját emelendő utazott volna Németországba, és méltatlankodott, hogy az esélylatolgatás közepette elveszett a növekvő társadalmi egyenlőtlenségről és az ebből előnyt kovácsoló szélsőjobboldali populizmus fenyegetéséről szóló mondanivalója.

3. Kamala Harris

kamala harris könyv 107 days nap
Kamala Harris 107 Days (107 nap) című könyve egy washingtoni könyvesboltban a megjelenés napján, 2025. szeptember 23-án. A könyvben az elnökjelöltként eltöltött napjait és az azt megelőző időszakot idézi fel. Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew

Joe Biden volt alelnöke, aki helyette elnökjelöltként is beugrott, szintén előkelő helyen szerepel a közvélemény-kutatásokban – bár meglehet, hogy ez csak a széles körű ismeretségének és a másfél évvel ezelőtti kampánynak tudható be. A YouGov adatai alapján

a demokrata szavazók ötöde ismét a volt kaliforniai ügyészt látná legszívesebben a párt 2028-as zászlóvivőjeként,

ezzel pedig Harris megelőzi mind – a vele egyébként inkább ellenséges, mintsem baráti kapcsolatot ápoló – Newsomot (17%), mind AOC-t (9%). A volt alelnök korábbi elmondása szerint „még nem végzett”, és ez meglátszik: hónapok óta a frissen megjelent könyvével turnézik, új céllal és néven felélesztette volt X-kampányfiókját, és decemberben – tőle eddig szokatlan módon – bírálta az amerikai intézményrendszert, benne a két nagy pártot, amiért elveszítették a választók bizalmát, és az amerikai álom „valóság helyett mítosszá vált”.

Harris támogatottsága kimagasló a demokrata bázisnak számító feketék körében, így – feltéve, ha elindul – kulcsfontosságú lehet, hogy az országos pártbizottság milyen előválasztási sorrendet határoz meg az államok között, és a jelentős afroamerikai lakossággal bíró Dél-Karolina korai momentummal szolgálhat-e számára.

Kérdés azonban, hogy az egyszer már elhasalt Harris mit fog kezdeni a Biden-kormányzat örökségével

– hisz a 2024-es kampányban igazán szakított azzal –, és „egykori bennfentesként” hogyan fog felelni a Joe Biden egészségi állapotát firtató kérdésekre.

Pete Buttigieg
Pete Buttigieg kampányol a nevadai Las Vegasban 2020-ban. Fotó: Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Emiatt a támadási felület miatt Biden egykori közlekedési miniszterének, Pete Buttigieg-nek is fel kell kötnie a gatyát, sőt, a tárca élén nyújtott teljesítménye is célkeresztbe kerülhet. Buttigieg egy indianai város, South Bend polgármestereként hat évvel ezelőtt már ringbe szállt a jelöltségért, és csillaga gyorsan ívelt felfelé, viszont a dél-karolinai kudarc után kiszállt a versenyből, és beállt Biden mögé. A keresztény hitéről és melegségéről nyíltan beszélő afganisztáni veterán egy friss poll alapján

egyenesen az élre tört New Hampshire-ben, ám előfordulhat, hogy a fekete voksolók közötti népszerűtlensége 2028-ban is az Achilles-sarka lehet.

5. Mark Kelly

Gabrielle_Giffords_&_Mark_Kelly
Egy 2016-os kampányeseményre érkezik Mark Kelly és felesége, a volt kongresszusi képviselő Gabby Giffords, aki 2012-ben rendkívül súlyos fejsérülést szenvedett egy merényletkísérletben. Fotó: Wikimedia Commons / Gage Skidmore

A YouGovnál Buttigieg jelenleg 8%-on áll, az utóbbi hónapokban azonban felzárkózott közvetlenül mögé Mark Kelly arizonai szenátor, volt haditengerészeti pilóta és NASA-űrhajós.

Kelly renoméja azután nőtt meg hirtelen, hogy csetepatéba keveredett a Fehér Házzal.

Más demokratákkal együtt egy novemberi videóban azt üzente az amerikai katonáknak, hogy tagadják meg az illegális parancsok teljesítését. Trump felháborodva reagált, és Kellyéket "halállal büntetendő" zendüléssel és hazaárulással vádolta meg. A Pentagon megrovásban részesítette Kellyt, Pete Hegseth védelmi miniszter megpróbálta megvonni a rendfokozatát és a nyugdíját. Kelly válaszul pert indított, és Trumpék pechjére egy washingtoni esküdtszék elutasította a vádemelést a videóban szereplő hat demokrata törvényhozó ellen.

Az egész egyébként a CIA-ügynökből michigani szenátorrá avanzsált Elissa Slotkin ötlete volt, akit szintén 2028-as esélyesként tartanak számon. Mellettük szól, hogy mindketten elnökválasztási csatatérállamokat képviselnek, így talán egy fokkal könnyebb lenne Slotkin és Kelly számára is a 270 elektor összegyűjtése.

Nem Kelly és Slotkin az egyetlen billegő állambeli demokrata politikus, akik mozgását érdemes figyelni.

Kelly arizonai társa a szenátusban, a hozzá hasonlóan katonai veterán Ruben Gallego – aki ugyancsak járt Münchenben – azzal tűnt ki pártja soraiból a 2024-es megválasztása óta, hogy az állam első latino szenátoraként kiállt a szigorúbb határvédelem és bevándorláspolitika mellett (bár a minnesotai halálos incidensek után az ICE reformja mellett foglalt állást).

De könnyedén meglehet, hogy a napfényövezet másik csatateréből, Georgiából is származhat a demokraták következő elnökjelöltje: a tiszteletesből szenátorrá lett Raphael Warnock neve is rendre felmerül a találgatásokban, ahogy a vele együtt 2020-ban megválasztott Jon Ossoffé is, aki oknyomozó dokumentumfilmesként kezdte karrierjét. A karizmatikus Ossoff beszédeinek részletei az utóbbi hetekben vírusként terjedtek a közösségi médiában: egyszer például azt kérte számon Trumpon, hogy a MAGA elvileg a munkásosztályról szólt, a kormánya mégis

a szupergazdagoknak, a szupergazdagok által és a szupergazdagokért működik. Ez a valaha volt leggazdagabb kabinet. Ez az Epstein-osztály. Ők annak az elitnek tagjai, akiket úgy tesznek, hogy gyűlölnek. Ha Steve Bannon lennél, hogyan tudnád ezt eladni? Szó szerint bezárja a vidéki kórházakat, hogy csökkentse Soros György adóját.

Bár egyesek úgy vélik, hogy a 39 éves Ossoff személye és politikája áthidalhatná és akár egységbe tudná kovácsolni a Demokrata Párt egymással viaskodó mérsékelt és progresszív frakcióit 2028-ban, először idén kell újraválasztást nyernie, méghozzá egy olyan államban, amelyet Trump zsebelt be 2024-ben. Látszólag jó úton halad a célja felé: az adománygyűjtésben bőven lekörözte összes felsőházi kollégáját.

Ha már a szenátusi demokraták: spekuláció övezi a két Christ, a connecticuti Murphyt és a marylandi Van Hollent – utóbbit Schumer potenciális utódjaként is emlegetik szenátusi frakcióvezetőként –, de a New Jersey-i Cory Bookerről szintén tudni vélhető, hogy 2020 után ismét indulhat a jelölésért. Kérdés, hogy újból csatlakozik-e hozzá Amy Klobuchar, aki ősszel Tim Walztól venné át a stafétát Minnesota kormányzójaként, így nem venné ki túl jól magát, ha beiktatása után máris új kampányba fogna.

No, de áttérve a szenátorok mellett a másik hagyományos jelöltaspiráns-csoportra, a kormányzókra:

  • Josh Shapiro, a felettébb értékes billegő állam, Pennsylvania kormányzója nehezen tagadhatja, hogy érdekli az Ovális Iroda: az állítólagos ambíciója még a könyvében erről kitálaló Harrisszel is ellentétbe állította, amikor még ment a Walz befutójával zárult alelnökjelölt-keresés (Shapiro közben kiadta a saját kötetét).
  • De a republikánus bástyának számító Kentucky népszerű kormányzója, Andy Beshear is könyvkiadáshoz látott, melyben kulcselem lesz a döntéseit vezető keresztény hite. Besheart szintén hosszú ideje rebesgetik mint potenciális elnökjelölt.
  • Ez ugyancsak elmondható Illinois milliárdos első emberéről, J. B. Pritzkerről és Wes Moore marylandi kormányzóról. Ugyanakkor manapság mintha hátrébb húzódott volna a másik középnyugati billegő állam, a Michigan élén álló Gretchen Whitmer, így az ő indulására kevesebben vennének mérget. (Utóbbi tavaly akkor került reflektorfénybe, amikor Trumppal az Ovális Irodában tárgyalt, és egy mappával próbálta eltakarni az arcát a fotósok elől, mintha szégyellné, hogy egyáltalán ott van.)

Ellenben a kormányzókon és szenátorokon túl is akadnak jelentkezők. Barack Obama korábbi fehér házi kabinetfőnöke és volt chicagói polgármester, Rahm Emanuel feltűnően mozgolódik, a politikai veterán egy karakteresen centrista pályát vizionál magának 2028-ra. Vele szemben az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát zászlajára tűző kaliforniai kongresszusi képviselő, Ro Khanna a progresszív voksokra hajtana, már ha AOC nem indulna, ő viszont igen. Seregszemlénk végén, zárásként szót kell ejtetünk olyan celebekről is, mint Jon Stewart komikus, Stephen A. Smith sportkommentátor vagy Mark Cuban üzletember: ha a demokrata szavazók saját, szórakoztatóiparban jártas Trumpjukat keresnék, az ő neveiket emlegetik legtöbbször, bár kétséges, hogy bármelyikük elindulna.

Míg republikánus oldalon már-már lejátszottnak tűnik a meccs, a demokratáknál végeláthatatlannak tűnik a lehetséges aspiránsok listája.

És persze bőven előfordulhat, hogy olyasvalaki kaparintja meg végül bármelyik párt jelöltségét 2028-ban, akiről szót sem ejtettünk.

De kiindulópontnak legyen elég ez a több mint 25 politikus.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew

