  • Megjelenítés
Szijjártó Péter: Magyarország blokkolja a szankciós csomagot, amíg nem jön a kőolaj Ukrajnából
Globál

Szijjártó Péter: Magyarország blokkolja a szankciós csomagot, amíg nem jön a kőolaj Ukrajnából

MTI
Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, amikor beszámolt az Energiabiztonsági Tanács üléséről a Facebookon.

A tárcavezető felidézte: az ukránok a héten úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.

Kapcsolódó cikkünk

Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat

Szijjártó Péter többek között kifejtette,

felszabadítottuk az olajtartalék egy részét, és már tengeri úton elkezdtük beszerezni az utánpótlást, ami már úton is van. Döntést hoztunk a héten arról, hogy leállítjuk a dízel üzemanyag szállítást Ukrajnába, ami az ukrán importnak mintegy 10 százalékát jelentette, és döntöttünk arról, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós hadikölcsön kifizetését Ukrajnának.

Világossá tettük azt is, hogy mindaddig,

Még több Globál

Grönland kikéri magának, hogy Trump kórházhajót küld a szigetre

Újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern "Hiúz" páncélosok

Irán és Amerika egymásnak feszült: érkezik az ellenjavaslat

amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, addig az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket mind blokkoljuk

- hangsúlyozta a tárcavezető.

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy áttekintették a villamosenergia-ellátással kapcsolatos kérdéseket is, "ugye Ukrajna villamosáram importjának majdnem a fele Magyarországról származik". Azt állapították meg, hogy ebben a kérdésben különös óvatossággal kell eljárnunk, hiszen a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a villamosáram- export leállítása elsősorban a Kárpátalját érintené, azoknak a családoknak okozna különös problémát és kihívást és szenvedést, akik a határ túloldalán élnek.

Nekünk a vitánk nem az Ukrajnában élő emberekkel, nem az Ukrajnában élő családokkal van, nekünk a vitánk az ukrán állammal, az ukrán kormánnyal, Zelenszkij elnökkel van ebben a kérdésben, mi nem akarunk még több szenvedést okozni az ukrán embereknek, ezért a villamosáram kérdésében rendkívül óvatosan kell eljárni

- mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility