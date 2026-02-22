Szombaton a dzsihadista csoport a Dabik hírügynökségén keresztül közölte, hogy pisztollyal támadt egy "a hitehagyott szíriai rezsimhez tartozó személyre" Deir-ez-Zór tartomány Majadin városában, és géppuskákkal támadt két másik személyre az északi Rakka városában.
A szíriai védelmi minisztérium közleményében arról számolt be, hogy szombaton ismeretlen támadók megöltek egy szíriai katonát és egy civilt.
Szombat este az Iszlám Állam közzétette szóvivőjének, Abu Hadhajfa nyilatkozatát, amelyben azt állította, hogy Szíria "az iráni megszállásról a török-amerikai megszállásra váltott". A csoport közölte, hogy "új műveleti szakaszt" indított Szíriában, egyben Ahmed es-Saraa (jelenlegi) szíriai elnököt, egy korábbi al-Kaida-vezetőt, aki 2016-ban szakított a csoporttal, majd 2024 végén egy iszlamista frakciókból álló koalíció élén megdöntötte Bassár el-Aszad korábbi elnök hatalmát, a globális koalíció "őrkutyájának" nevezte. Az üzenetben a szervezett fogadkozott,
Saraa sorsa nem lesz más, mint Aszadé.
Saraa tavaly novemberben, amerikai látogatása során aláírta Szíria csatlakozását az Iszlám állam legyőzésére létrehozott globális koalícióhoz, amikor találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot
A Barátság kőolajvezeték leállása miatt ülnek össze.
Még mindig kevés apa megy GYED-re vagy GYES-re – Mi a baj a hazai rendszerrel?
Számos családban anyagi okok miatt döntenek úgy, hogy kizárólag az anya marad otthon.
Érkezik az éles fordulat az időjárásban Magyarországon
Előtte megnövekszik a felhőzet, de aztán érkezik a melegfront.
Donald Trump hajót küld Grönlandra
Egyelőre több részlet sem tisztázott.
Légitámadást indított a pakisztáni hadsereg Afganisztánban
A műveletnek számos halálos áldozata volt.
Támadásba lendült az Iszlám Állam
Műveleteinek új szakaszát jelentette be a terrorszervezet.
Egy tolnai szavazó voksa másfélszer többet ér, mint egy budapestié – Áprilisig épp alkalmas az idő a reformról vitázni
Tolna megyében három választókörzet is 20%-kal kisebb az átlagnál.
Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként
A történelmi fagyok kemény valóságteszt elé állították az energiaellátást.
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.