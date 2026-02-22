Trump bizalmasa olyat mondott a határokról, amitől azonnal kigyulladt a piros lámpa a térségben

Huckabee a konzervatív véleményvezérnek, Tucker Carlsonnak adott interjúban reagált arra a felvetésre,

miszerint a Biblia alapján Izraelnek joga lenne lényegében az egész Közel-Keletre, vagyis a Nílustól az Eufráteszig terjedő területre.

A nagykövet úgy fogalmazott: rendben lenne, ha Izrael az egész területet birtokba venné. Hozzátette ugyanakkor, hogy az ország valójában nem erre törekszik, csupán azt kéri, hogy megtarthassa az általa jelenleg ellenőrzött földeket, és megvédhesse lakosságát. Később saját kijelentését némileg túlzónak nevezte.

A pénteken közzétett interjúra az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma közös nyilatkozatban reagált. A dokumentumot aláírta többek között Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Arábia, Törökország, Katar, Kuvait, Pakisztán, Indonézia, Omán, Bahrein, Libanon, Szíria és a Palesztin Állam is. Csatlakozott a tiltakozáshoz az Iszlám Együttműködés Szervezete, az Arab Liga, valamint az Öböl Menti Együttműködési Tanács is.

A nyilatkozat veszélyesnek és feszültségkeltőnek minősítette Huckabee szavait, amelyek arra utaltak, hogy elfogadható lenne, ha Izrael arab államok területei – köztük a megszállt Ciszjordánia – felett gyakorolna ellenőrzést. Az aláírók álláspontja szerint ezek a kijelentések sértik a nemzetközi jogot. Ezenfelül ellentmondanak Donald Trump elnök gázai háború lezárását célzó tervének, beleértve a palesztin államiság megteremtésére vonatkozó törekvéseket is.

A közös állásfoglalás leszögezte, hogy Izrael semmilyen szuverenitással nem rendelkezik a megszállt palesztin területek vagy bármely más megszállt arab terület felett. A dokumentum határozottan elutasította Ciszjordánia annektálását, a terület Gázai övezettől való elszakítására irányuló kísérleteket, valamint a telepépítések folytatását.

Huckabee korábban is többször kiállt a megszállt Ciszjordánia izraeli annektálása mellett, szembehelyezkedve az Egyesült Államok évtizedes külpolitikájával. Izrael az 1967-es háború óta mintegy 160 telepet létesített Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben. Ezeken a területeken a becslések szerint 3,3 millió palesztin mellett ma már 700 ezer izraeli telepes él. A telepek a nemzetközi jog értelmében illegálisnak minősülnek, amit a Nemzetközi Bíróság 2024-es tanácsadó véleménye is megerősített. A bővítések üteme különösen felgyorsult azóta, hogy Benjámin Netanjahu 2022 végén jobboldali, telepespárti koalíciója élén visszatért a hatalomba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images