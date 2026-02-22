  • Megjelenítés
Trump nem érti, Irán miért nem akarja magát megadni
Globál

Trump nem érti, Irán miért nem akarja magát megadni

Portfolio
Donald Trump értetlenül áll azelőtt, hogy Irán miért nem adta még meg magát, és miért nem egyezett bele atomprogramjának korlátozásába, miközben Washington folyamatosan növeli katonai jelenlétét a Közel-Keleten – jelentette ki Steve Witkoff, az elnök különmegbízottja.

Nem akarom a 'frusztrált' szót használni, mert az elnök tudja, hogy számos alternatívája van, ugyanakkor kíváncsi, miért nem... nem akarom a 'kapituláció' szót használni, de miért nem kapituláltak

– fogalmazott Witkoff a Fox Newsnak adott szombati interjújában. Hozzátette: nehezen érthető, hogy a térségben felvonultatott jelentős haditengerészeti erő láttán Teherán miért nem kereste meg Washingtont egy konkrét ajánlattal.

Trump nagyszabású erőátcsoportosítást rendelt el a Közel-Keletre, és előkészületeket tett egy esetleges, több hétig tartó Irán elleni légitámadásra is.

Teherán válaszul közölte: támadás esetén csapást mérnek az amerikai támaszpontokra.

Washington követelései között szerepel, hogy Irán adja át dúsított uránkészletét – amely az Egyesült Államok szerint nukleáris fegyver előállítására is alkalmas –, hagyjon fel a közel-keleti fegyveres csoportok támogatásával, és fogadja el rakétaprogramjának korlátozását. Teherán álláspontja szerint atomprogramja békés célokat szolgál. Az iráni vezetés kész bizonyos korlátozásokat elfogadni a pénzügyi szankciók feloldásáért cserébe, a rakétaprogramot és a fegyveres szervezetek támogatását azonban nem hajlandó bevonni a tárgyalásokba.

Witkoff rámutatott: Irán a polgári célú felhasználáshoz szükséges szintet jóval meghaladó, 60 százalékos tisztaságra dúsítja az uránt. A különmegbízott szerint az ország valószínűleg csupán egy hétre van attól, hogy fegyverminőségű hasadóanyaggal rendelkezzen. Egy magas rangú iráni tisztviselő vasárnap a Reutersnek megerősítette, hogy a felek álláspontja a szankciók enyhítésének kérdésében továbbra is távol áll egymástól.

Witkoff azt is elárulta, hogy Trump utasítására találkozott Reza Pahlavival, az 1979-es iszlám forradalom során megdöntött sah száműzetésben élő fiával. Pahlavi az elmúlt hónapok iráni kormányellenes tüntetései során az ellenzék egyik jelképévé vált; a demonstrációk több ezer halálos áldozatot követeltek. A trónörökös korábban, februárban úgy nyilatkozott, hogy egy amerikai katonai beavatkozás életeket menthetne, és sürgette Washingtont, hogy ne húzza túl sokáig a tárgyalásokat Teherán vallási vezetőivel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

