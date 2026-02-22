Trump nem érti, Irán miért nem akarja magát megadni

Nem akarom a 'frusztrált' szót használni, mert az elnök tudja, hogy számos alternatívája van, ugyanakkor kíváncsi, miért nem... nem akarom a 'kapituláció' szót használni, de miért nem kapituláltak
– fogalmazott Witkoff a Fox Newsnak adott szombati interjújában. Hozzátette: nehezen érthető, hogy a térségben felvonultatott jelentős haditengerészeti erő láttán Teherán miért nem kereste meg Washingtont egy konkrét ajánlattal.
Trump nagyszabású erőátcsoportosítást rendelt el a Közel-Keletre, és előkészületeket tett egy esetleges, több hétig tartó Irán elleni légitámadásra is.
Teherán válaszul közölte: támadás esetén csapást mérnek az amerikai támaszpontokra.
Washington követelései között szerepel, hogy Irán adja át dúsított uránkészletét – amely az Egyesült Államok szerint nukleáris fegyver előállítására is alkalmas –, hagyjon fel a közel-keleti fegyveres csoportok támogatásával, és fogadja el rakétaprogramjának korlátozását. Teherán álláspontja szerint atomprogramja békés célokat szolgál. Az iráni vezetés kész bizonyos korlátozásokat elfogadni a pénzügyi szankciók feloldásáért cserébe, a rakétaprogramot és a fegyveres szervezetek támogatását azonban nem hajlandó bevonni a tárgyalásokba.
Witkoff rámutatott: Irán a polgári célú felhasználáshoz szükséges szintet jóval meghaladó, 60 százalékos tisztaságra dúsítja az uránt. A különmegbízott szerint az ország valószínűleg csupán egy hétre van attól, hogy fegyverminőségű hasadóanyaggal rendelkezzen. Egy magas rangú iráni tisztviselő vasárnap a Reutersnek megerősítette, hogy a felek álláspontja a szankciók enyhítésének kérdésében továbbra is távol áll egymástól.
Witkoff azt is elárulta, hogy Trump utasítására találkozott Reza Pahlavival, az 1979-es iszlám forradalom során megdöntött sah száműzetésben élő fiával. Pahlavi az elmúlt hónapok iráni kormányellenes tüntetései során az ellenzék egyik jelképévé vált; a demonstrációk több ezer halálos áldozatot követeltek. A trónörökös korábban, februárban úgy nyilatkozott, hogy egy amerikai katonai beavatkozás életeket menthetne, és sürgette Washingtont, hogy ne húzza túl sokáig a tárgyalásokat Teherán vallási vezetőivel.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
