Új dokumentumok szivárogtak ki az amerikai-európai vízumügyről
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között formálódó adatvédelmi keretmegállapodás tervezete nem zárja ki egyértelműen, hogy az amerikai hatóságok kizárólag automatizált adatfeldolgozás alapján hozzanak az európai utazókat érintő lényeges döntéseket – derül ki az Euractiv által megszerzett dokumentumból - írta az Euractive.
A megállapodás elsődleges célja

az uniós állampolgárok Egyesült Államokba irányuló vízummentes utazási lehetőségének megőrzése.

A tervezet értelmében az egyének érdekeit jelentősen befolyásoló döntések nem alapulhatnak kizárólag automatizált eljáráson, kivéve, ha azt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik. Ilyen esetekben "megfelelő garanciákat" kell biztosítani, amely magában foglalja az emberi beavatkozás igénylésének jogát is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az automatizált döntéshozatal nincs teljes körűen betiltva.

Az ügy előzménye 2022-re nyúlik vissza, amikor az Egyesült Államok új feltételeket szabott a vízummentesség fenntartásához. Az elvárás szerint az uniós tagállamoknak egyénileg kellett volna kétoldalú megállapodásokat kötniük az amerikai Belbiztonsági Minisztériummal (DHS) a megerősített határbiztonsági partnerségek (EBSP) keretében. A tagállamok azonban tavaly úgy döntöttek, hogy az Európai Bizottságot bízzák meg az előzetes egyeztetések vezetésével, amelyek első fordulójára januárban került sor. Washington 2026 végéig adott határidőt a megállapodások véglegesítésére. Azok az országok, amelyek addig nem jutnak egyezségre, az állampolgáraikra vonatkozó vízummentesség felfüggesztésével számolhatnak.

A keretmegállapodás értelmében a DHS bevándorlási átvilágítás céljából hozzáférést kapna az uniós tagállamok nemzeti biometrikus adatbázisaihoz, beleértve az ujjlenyomatokat és arcképmásokat. A tervezet emellett lehetővé tenné a személyes adatok "különleges kategóriáinak" továbbítását is. Ide tartoznak a politikai véleményre, szakszervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó információk, valamint a biometrikus azonosítók. A szöveg ezekre az adatokra vonatkozóan "megfelelő garanciákat" ír elő, például a hozzáférés korlátozását vagy a felügyeleti jóváhagyás szükségességét.

Figyelemre méltó, hogy a tervezet a felmerülő vitákat bírósági úton kívül rendezné. A megállapodás értelmezéséből vagy végrehajtásából fakadó nézeteltéréseket egy vegyes bizottság hatáskörébe utalná, és azokat "nem lehet nemzeti vagy nemzetközi bíróság, illetve harmadik fél elé terjeszteni". Bár a bizottság amerikai és uniós képviselőkből állna, a dokumentum nem nevezi meg a delegáló intézményeket vagy a konkrét tisztségviselőket.

A tervezet szigorú korlátokat szabna az adatok továbbadására is. Az amerikai hatóságok az európai polgárok információit csak az adatot eredetileg szolgáltató uniós szerv kifejezett hozzájárulásával oszthatnák meg harmadik féllel. A hozzájárulás megadásakor mérlegelni kell, hogy a fogadó fél biztosítja-e a megfelelő szintű adatvédelmet. Továbbra is tisztázatlan azonban, hogy az új mechanizmus miként illeszkedne a meglévő uniós szabályozáshoz, különösen a területen kívüli hatállyal bíró általános adatvédelmi rendelethez (GDPR). A tervezet mindenesetre rögzíti, hogy "kiegészíti és felülírja" a tagállamok és az USA közötti korábbi adatvédelmi egyezményeket.

