Új dokumentumok szivárogtak ki az amerikai-európai vízumügyről

A megállapodás elsődleges célja

az uniós állampolgárok Egyesült Államokba irányuló vízummentes utazási lehetőségének megőrzése.

A tervezet értelmében az egyének érdekeit jelentősen befolyásoló döntések nem alapulhatnak kizárólag automatizált eljáráson, kivéve, ha azt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik. Ilyen esetekben "megfelelő garanciákat" kell biztosítani, amely magában foglalja az emberi beavatkozás igénylésének jogát is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az automatizált döntéshozatal nincs teljes körűen betiltva.

Az ügy előzménye 2022-re nyúlik vissza, amikor az Egyesült Államok új feltételeket szabott a vízummentesség fenntartásához. Az elvárás szerint az uniós tagállamoknak egyénileg kellett volna kétoldalú megállapodásokat kötniük az amerikai Belbiztonsági Minisztériummal (DHS) a megerősített határbiztonsági partnerségek (EBSP) keretében. A tagállamok azonban tavaly úgy döntöttek, hogy az Európai Bizottságot bízzák meg az előzetes egyeztetések vezetésével, amelyek első fordulójára januárban került sor. Washington 2026 végéig adott határidőt a megállapodások véglegesítésére. Azok az országok, amelyek addig nem jutnak egyezségre, az állampolgáraikra vonatkozó vízummentesség felfüggesztésével számolhatnak.

A keretmegállapodás értelmében a DHS bevándorlási átvilágítás céljából hozzáférést kapna az uniós tagállamok nemzeti biometrikus adatbázisaihoz, beleértve az ujjlenyomatokat és arcképmásokat. A tervezet emellett lehetővé tenné a személyes adatok "különleges kategóriáinak" továbbítását is. Ide tartoznak a politikai véleményre, szakszervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó információk, valamint a biometrikus azonosítók. A szöveg ezekre az adatokra vonatkozóan "megfelelő garanciákat" ír elő, például a hozzáférés korlátozását vagy a felügyeleti jóváhagyás szükségességét.

Figyelemre méltó, hogy a tervezet a felmerülő vitákat bírósági úton kívül rendezné. A megállapodás értelmezéséből vagy végrehajtásából fakadó nézeteltéréseket egy vegyes bizottság hatáskörébe utalná, és azokat "nem lehet nemzeti vagy nemzetközi bíróság, illetve harmadik fél elé terjeszteni". Bár a bizottság amerikai és uniós képviselőkből állna, a dokumentum nem nevezi meg a delegáló intézményeket vagy a konkrét tisztségviselőket.

A tervezet szigorú korlátokat szabna az adatok továbbadására is. Az amerikai hatóságok az európai polgárok információit csak az adatot eredetileg szolgáltató uniós szerv kifejezett hozzájárulásával oszthatnák meg harmadik féllel. A hozzájárulás megadásakor mérlegelni kell, hogy a fogadó fél biztosítja-e a megfelelő szintű adatvédelmet. Továbbra is tisztázatlan azonban, hogy az új mechanizmus miként illeszkedne a meglévő uniós szabályozáshoz, különösen a területen kívüli hatállyal bíró általános adatvédelmi rendelethez (GDPR). A tervezet mindenesetre rögzíti, hogy "kiegészíti és felülírja" a tagállamok és az USA közötti korábbi adatvédelmi egyezményeket.

