Újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern "Hiúz" páncélosok

MTI
A Magyar Honvédség újabb, immár második alakulatánál is megkezdődik az átállás a Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművekre - jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke.

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy a hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár után február utolsó hetében a

Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárhoz is megérkeznek az első Lynxek.

Az új harcjárműveket a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison fogják tárolni. A hajdúdandárnál rendszerbe állított Lynxek mindegyikét Magyarországon gyártják, a Rheinmetall német hadiipari vállalat zalaegerszegi gyárában. A hódmezővásárhelyi helyőrség Lynx flottája még jórészt Németországban készült. A hazai gyártás erősíti a honvédelem technológiai szuverenitását, ami nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír - hangsúlyozta a vezérkarfőnök.

A Lynx KF41 HU - magyar nevén Hiúz - a világ egyik legkorszerűbb gyalogsági harcjárműve. Korszerű nappali és éjszakai figyelőműszerekkel, valamint nagy sávszélességű kommunikációs rendszerrel rendelkezik, amely jelentősen javítja a harctéri helyzetfelismerést és az együttműködési képességet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor

