Witkoff egyenesen kimondta, miért nincs áttörés az orosz-ukrán tárgyalásokban

Az ukrajnai és közel-keleti békefolyamatokkal kapcsolatos tárgyalásokért felelős diplomata a Fox News hírtelevízión washingtoni idő szerint szombaton késő este sugárzott interjúban eredményként említette, hogy sikerült egy asztalhoz ültetni a két szembenálló fél képviselőit, és megjegyezte, hogy ennek "bizonyos tekintetben" voltak már pozitív hatásai.
Steve Witkoff elmondta, hogy mind az ukrán, mind az orosz félnek birtokában vannak az amerikai javaslatok, és a remények szerint
három héten belül ismét tárgyalások következnek, amelyek "akár egy csúcstalálkozót is eredményezhetnek" Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.
Hozzátette, hogy ez akár háromoldalúvá is válhat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
Donald Trump amerikai elnök csak akkor akar egy ilyen találkozón részt venni, ha úgy érzi, képes azt "kiteljesíteni", és a "legjobb eredményt" elérni.
