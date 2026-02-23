Beismerték a korábbi hibákat: radikális módszerrel újítja meg flottáját az Egyesült Államok

A Fincantieri a Bollinger Shipyards vállalattal együttműködve dolgozik majd az új hajókon. A Bollinger korábban már szerződést kapott a program mérnöki munkálataira, valamint a hosszú átfutási idejű beszerzések lebonyolítására. A Kongresszus 800 millió dollárt különített el annak érdekében, hogy a Marinette Marine üzem zökkenőmentesen állhasson át a fregattépítésről az LSM-programra.
Ezzel párhuzamosan az amerikai haditengerészet pályázatot írt ki egy úgynevezett hajóépítési programmenedzser (Vessel Construction Manager – VCM) kiválasztására. A nyertes feladata a program felügyelete, valamint a közvetítés lesz a haditengerészet és a hajógyárak között. A VCM-et várhatóan 2026 közepén választják ki, ezt követően pedig a menedzser jelöl majd ki egy újabb hajógyárat további három egység megépítésére. A program végső célja összesen 35 hajó leszállítása.
A VCM-modell bevezetése reakció a haditengerészet által irányított korábbi építési programok kudarcaira. A Constellation-program esetében a folyamatos követelményváltoztatások miatt a hajók tömege a tervezettnél nagyobb lett, a projekt pedig három évet csúszott.
Az új megközelítés révén a haditengerészet lényegesen kevesebb saját személyzettel kívánja felügyelni a kivitelezést,
a termelésirányítást pedig a bevált polgári hajóépítési gyakorlatokra bízza.
Brian Metcalf ellentengernagy, a hajóprogramok végrehajtásáért felelős vezető szerint a VCM-megközelítés nemcsak az építési ütemtervet gyorsítja fel, hanem az ipari hátteret is erősíti több hajógyár párhuzamos bevonásával.
Az LSM-osztály egységei a haditengerészet kis hatótávolságú partraszállító járművei és a nagyobb kétéltű hadihajók közötti űrt hivatottak betölteni. A Fincantieri tavaly novemberben kapott értesítést arról, hogy a haditengerészet a szerződésben szereplő Constellation-fregattok közül négy megrendelését törölte, a már épülő két hajó befejezését azonban engedélyezte.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
