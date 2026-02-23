  • Megjelenítés
Beismerték a korábbi hibákat: radikális módszerrel újítja meg flottáját az Egyesült Államok
Globál

Beismerték a korábbi hibákat: radikális módszerrel újítja meg flottáját az Egyesült Államok

Portfolio
Az olasz Fincantieri hajógyár négy közepes méretű partraszállító hajót (LSM) épít az amerikai tengerészgyalogság számára wisconsini üzemében. A megbízásra azután került sor, hogy az amerikai haditengerészet tavaly felmondta a Constellation-osztályú fregattokra kötött szerződésének egy részét - közölte a Defense News.

A Fincantieri a Bollinger Shipyards vállalattal együttműködve dolgozik majd az új hajókon. A Bollinger korábban már szerződést kapott a program mérnöki munkálataira, valamint a hosszú átfutási idejű beszerzések lebonyolítására. A Kongresszus 800 millió dollárt különített el annak érdekében, hogy a Marinette Marine üzem zökkenőmentesen állhasson át a fregattépítésről az LSM-programra.

Ezzel párhuzamosan az amerikai haditengerészet pályázatot írt ki egy úgynevezett hajóépítési programmenedzser (Vessel Construction Manager – VCM) kiválasztására. A nyertes feladata a program felügyelete, valamint a közvetítés lesz a haditengerészet és a hajógyárak között. A VCM-et várhatóan 2026 közepén választják ki, ezt követően pedig a menedzser jelöl majd ki egy újabb hajógyárat további három egység megépítésére. A program végső célja összesen 35 hajó leszállítása.

A VCM-modell bevezetése reakció a haditengerészet által irányított korábbi építési programok kudarcaira. A Constellation-program esetében a folyamatos követelményváltoztatások miatt a hajók tömege a tervezettnél nagyobb lett, a projekt pedig három évet csúszott.

Az új megközelítés révén a haditengerészet lényegesen kevesebb saját személyzettel kívánja felügyelni a kivitelezést,

Még több Globál

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Munkához láthat a Trump-féle Béketanács Ukrajnában? – Azt mondják, egy különleges zónáról egyeztettek zárt ajtók mögött

Világos atomfenyegetést küldött a Kreml, mihelyst a nukleáris fegyverekről mélázott a NATO-tagállam

a termelésirányítást pedig a bevált polgári hajóépítési gyakorlatokra bízza.

Brian Metcalf ellentengernagy, a hajóprogramok végrehajtásáért felelős vezető szerint a VCM-megközelítés nemcsak az építési ütemtervet gyorsítja fel, hanem az ipari hátteret is erősíti több hajógyár párhuzamos bevonásával.

Az LSM-osztály egységei a haditengerészet kis hatótávolságú partraszállító járművei és a nagyobb kétéltű hadihajók közötti űrt hivatottak betölteni. A Fincantieri tavaly novemberben kapott értesítést arról, hogy a haditengerészet a szerződésben szereplő Constellation-fregattok közül négy megrendelését törölte, a már épülő két hajó befejezését azonban engedélyezte.

Kapcsolódó cikkünk

A 2003-as iraki invázió óta nem látott haderőt vont össze az USA a Közel-Keleten

Trump nem érti, Irán miért nem akarja magát megadni

Donald Trump hajót küld Grönlandra

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Megszólalt a Kreml szóvivője: súlyos következményei lesznek, ha az ázsiai ország is beszáll Ukrajna támogatásába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility