Brutális hóvihar söpör végig a keleti parton, elesett a légiközlekedés az Egyesült Államokban
Hatalmas hóvihar bénította meg a légiközlekedést az Egyesült Államok keleti partvidékén hétfőn. A New Yorkot, Bostont és Philadelphiát kiszolgáló repülőtereken szinte teljesen leállt a forgalom, az érintett légitársaságok pedig több ezer járatot töröltek - jelentette a Cnbc.

Marylandtől Maine-ig hóvihar-riasztás van érvényben, New Jersey egyes részein és a New York-i Long Islanden a hó vastagsága elérte a fél métert. Az amerikai meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint az erős széllökések és a hófúvás okozta rossz látási viszonyok rendkívül veszélyessé tették a közlekedést.

A Cirium légiközlekedési adatelemző cég szerint hétfő délelőttig több mint 4800, az Egyesült Államokból induló járatot töröltek.

Ez az összes tervezett járat közel 20 százalékát jelenti, miközben átlagos napokon ez az arány mindössze egy százalék körül mozog. A nemzetközi érkező járatok csaknem negyedét szintén törölték.

A New York-i LaGuardia repülőtéren a napi forgalom 98 százaléka esett ki. A bostoni Logan nemzetközi repülőtéren több mint 90, a philadelphiai, illetve a New Jersey-i Newark Liberty repülőtereken pedig több mint 80 százalékos volt a törlési arány. A fennakadások kedden is folytatódtak: a LaGuardián, a JFK-n és Bostonban a járatok mintegy 40 százalékát törölték.

Az érintett légitársaságok – köztük az American Airlines, a Delta, a JetBlue, a Spirit és a United – február 26-ig elengedték az átfoglalási díjakat és a viteldíj-különbözetet az utasok számára. A Southwest Airlines két héten belüli újrafoglalás esetén biztosított díjmentes módosítási lehetőséget.

A januári, Keleti-partot sújtó téli vihar utáni helyreállítás különösen az American Airlinesnak okozott komoly nehézséget. A személyzet több tagja repülőtereken ragadt, ahol éjszakázniuk is kellett, ez pedig éles feszültséget szült a munkavállalók és Robert Isom vezérigazgató között. A légitársaság közlése szerint a korábbi vihar 150-200 millió dolláros bevételkiesést eredményezett.

Címlapkép forrása: RJ Sangosti/MediaNews Group/The via Copyright - 2019 The Denver Post, MediaNews Group.

