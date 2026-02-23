  • Megjelenítés
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Globál

Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap délután bejelentette, hogy Kijev katonai erői 300 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza a déli fronton. Oroszország az éjszaka folyamán ismét nagyszabású drón- és rakétacsapást mért Ukrajna energetikai infrastruktúrájára, ballisztikus és cirkálórakétákat is bevetve. Lvivben pdig házi készítésű robbanószerkezetek okoztak pusztítást, a merényletben egy rendőr életét vesztette. Ebben a cikünkben percről percre követjük az orosz-ukrán háború legfontosabb eseményeit.
Megosztás

Hétfői híreink

Megosztás

Orosz fegyverraktárat semmisítettek meg az ukránok

Az ukrán fegyveres erők 80. különálló légi támadó galíciai dandárjának drónkezelői megsemmisítettek egy orosz raktárat, amelyben pilóta nélküli légi járművek, kapcsolódó felszerelések, lőszerek és járművek voltak Oroszország Kurszk régiójában.

(Ukrinform)

Megosztás

Új részletek derültek ki a Lviv-i robbantással kapcsolatban

Mint arról már reggel beszámoltunk, szombatról vasárnapra virradó éjjel robbanások megöltek egy rendőrnőt és legfrissebb értesülések szerint legalább 24 embert megsebesítettek Lvivben, Ukrajna északnyugati részén. A helyi polgármester "terrorcselekménynek" minősítette az esetet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig a közösségi médiában Oroszországot hibáztatta a történtekért, mivel az elkövetőket orosz internetes hálózaton keresztül szervezték be.

Ihor Klimenko belügyminiszter és a rendvédelmi hatóságok közlése szerint a nyomozás során egy 33 éves ukrán állampolgárságú nőt elfogtak, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz hírszerzés megbízásából kukákba helyezett ki több robbanószerkezetet a városban.

Forrás: MTI

Megosztás

Megvan, mikor folytatódhatnak a béketárgylások

Orosz sajtóhírek szerint február 26-án folytatódhatnak a felek közti egyeztetések. A dátumot hivatalosan egyelőre még egyik fél sem erősítette meg.

(UNN)

Megosztás

Ez történt ma a fronton

A Keleti Műveleti Csoport tájékoztatása szerint az ukrán egységek a nap kezdete óta 26 orosz rohamot vertek vissza a szlovjanszki frontszakaszon. Az orosz erők a veszteségek ellenére – harci járműveket is bevetve – továbbra is próbálkoznak a betöréssel Jampil térségébe.

Kosztjantinyivka irányában az oroszok tíz támadó hadműveletet hajtottak végre, ezek közül három jelenleg is zajlik.

A pokrovszki frontszakaszon az orosz csapatok 23 alkalommal kísérelték meg kiszorítani az ukrán védőket állásaikból Sahove, Rodinszke, Liman, Pokrovszk, Udacsne és Molodecke környékén. A támadások közül tizenkilencet sikerült visszaverni.

A katonai jelentés kiemeli, hogy az orosz erők fokozták a Pokrovszk és Mirnohrad elfoglalására irányuló tevékenységüket.

A helyzet továbbra is súlyos: a logisztikát jelentősen nehezíti a harci zóna kiterjedése, valamint az ellenséges drónok folyamatos jelenléte.

Megosztás

Witkoff egyenesen kimondta, miért nincs áttörés az orosz-ukrán tárgyalásokban

Az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás elérése a "vezetők szintjén" ütközik nehézségekbe, de heteken belül újabb tárgyalási forduló várható - jelentette ki Steve Witkoff az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja.

Tovább a cikkhez
Witkoff egyenesen kimondta, miért nincs áttörés az orosz-ukrán tárgyalásokban
Megosztás

Megszólalt a Kreml szóvivője: súlyos következményei lesznek, ha az ázsiai ország is beszáll Ukrajna támogatásába

Dél-Korea részvétele a kijevi vezetés fegyverigényeit kielégíteni hivatott PURL fegyverbeszerzési programban csak rontaná az ukrajnai konfliktus rendezésének kilátásait - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a Kreml szóvivője: súlyos következményei lesznek, ha az ázsiai ország is beszáll Ukrajna támogatásába
Megosztás

Oroszország közel 300 drónnal támadta Ukrajnát

Oroszország csaknem háromszáz drónnal és ötven rakétával támadta Ukrajnát vasárnapra virradóan, egy ember meghalt a kijevi régióban - közölte az ukrán mentőszolgálat.

Tovább a cikkhez
Oroszország közel 300 drónnal támadta Ukrajnát
Megosztás

Korlátozások Moszkva repterein

A Rosaviatsia légiközlekedési hatóság vasárnap közölte, hogy négy moszkvai repülőtér biztonsági okokból korlátozta a járatokat, miután drónok támadták meg az orosz fővárost.

Az Interfax hírügynökség Szergej Szobjanin moszkvai polgármesterre hivatkozva arról számolt be, hogy legalább hét drón zuhant le Moszkva felé tartva.

(Reuters)

Megosztás

Leállt a szállítás a Barátság-vezetéken: Orbán Viktor 4 ellencsapást jelentett be

Nem mehet semmilyen hadikölcsön Ukrajnába, amíg az olajszállításokat nem indítják újra Magyarországra - jelentette ki a miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülését követően a Facebook-oldalán vasárnap. Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított.

Tovább a cikkhez
Leállt a szállítás a Barátság-vezetéken: Orbán Viktor 4 ellencsapást jelentett be
Megosztás

Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg

A Starlink műholdas internetszolgáltatás és a Telegram üzenetküldő alkalmazás korlátozása érzékelhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit – közölte Ants Kiviselg ezredes, az Észt Védelmi Erők hírszerzési központjának vezetője pénteki sajtótájékoztatóján - tudósított az ERR.

Tovább a cikkhez
Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg
Megosztás

Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája a Barátság kőolajvezeték leállása miatt szükséges lépések összehangolása - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap az MTI-vel.

Tovább a cikkhez
Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot
Megosztás

Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Az éjszakai légitámadások Kijevet és környékét, a fekete-tengeri kikötővárost, Odesszát, valamint az ország központi régióit sújtották – közölte vasárnap az ukrán hadsereg és a helyi hatóságok. A Kijevi területen legalább egy ember megsérült, öt körzetben pedig több mint egy tucat lakóházban keletkezett kár – írta Telegram-csatornáján Mikola Kalasnyik regionális kormányzó.

Odesszában az éjszakai dróntámadás energetikai létesítményeket vett célba, a keletkezett tüzeket a tűzoltók eloltották – jelentette Oleh Kiper odesszai kormányzó. Oroszország szinte napi rendszerességgel támadja az ukrán energiarendszert, hőerőműveket és transzformátorállomásokat célozva.

Moszkva álláspontja szerint ezzel Ukrajna harci képességeit kívánják aláásni.

A légicsapásoktól függetlenül a nyugat-ukrajnai Lvivben éjfélkor több detonáció is történt. A robbanások következtében egy rendőr életét vesztette, huszonnégy ember pedig megsérült – közölte vasárnap az Ukrán Nemzeti Rendőrség. Az előzetes vizsgálatok alapján házi készítésű robbanószerkezetek léptek működésbe.

A hatóságok tájékoztatása szerint az első robbanás akkor történt, amikor egy járőregység egy feltételezett bolti betörés helyszínére érkezett. A második detonáció röviddel ezután következett be. Andrij Szadovij, Lviv polgármestere terrorcselekménynek minősítette az esetet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Egy több mint ezer kilométerre fekvő orosz rakétagyár elleni feltételezett csapásról számoltak be orosz és ukrán források, ami új szintre emelheti a háború mélységi támadásait. Ukrajnai háborús híreink szombaton.

Tovább a cikkhez
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kihirdették a vészhelyzetet: általános lezárások jönnek a brutális havazás és szélvihar miatt Amerika keleti partján
Witkoff egyenesen kimondta, miért nincs áttörés az orosz-ukrán tárgyalásokban
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility