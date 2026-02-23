Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

A Keleti Műveleti Csoport tájékoztatása szerint az ukrán egységek a nap kezdete óta 26 orosz rohamot vertek vissza a szlovjanszki frontszakaszon. Az orosz erők a veszteségek ellenére – harci járműveket is bevetve – továbbra is próbálkoznak a betöréssel Jampil térségébe.

Kosztjantinyivka irányában az oroszok tíz támadó hadműveletet hajtottak végre, ezek közül három jelenleg is zajlik.

A pokrovszki frontszakaszon az orosz csapatok 23 alkalommal kísérelték meg kiszorítani az ukrán védőket állásaikból Sahove, Rodinszke, Liman, Pokrovszk, Udacsne és Molodecke környékén. A támadások közül tizenkilencet sikerült visszaverni.

A katonai jelentés kiemeli, hogy az orosz erők fokozták a Pokrovszk és Mirnohrad elfoglalására irányuló tevékenységüket.

A helyzet továbbra is súlyos: a logisztikát jelentősen nehezíti a harci zóna kiterjedése, valamint az ellenséges drónok folyamatos jelenléte.