Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Hétfői híreink
Tudósításunk itt folytatódik:
Orosz fegyverraktárat semmisítettek meg az ukránok
Az ukrán fegyveres erők 80. különálló légi támadó galíciai dandárjának drónkezelői megsemmisítettek egy orosz raktárat, amelyben pilóta nélküli légi járművek, kapcsolódó felszerelések, lőszerek és járművek voltak Oroszország Kurszk régiójában.
Új részletek derültek ki a Lviv-i robbantással kapcsolatban
Mint arról már reggel beszámoltunk, szombatról vasárnapra virradó éjjel robbanások megöltek egy rendőrnőt és legfrissebb értesülések szerint legalább 24 embert megsebesítettek Lvivben, Ukrajna északnyugati részén. A helyi polgármester "terrorcselekménynek" minősítette az esetet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig a közösségi médiában Oroszországot hibáztatta a történtekért, mivel az elkövetőket orosz internetes hálózaton keresztül szervezték be.
Ihor Klimenko belügyminiszter és a rendvédelmi hatóságok közlése szerint a nyomozás során egy 33 éves ukrán állampolgárságú nőt elfogtak, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz hírszerzés megbízásából kukákba helyezett ki több robbanószerkezetet a városban.
Forrás: MTI
Megvan, mikor folytatódhatnak a béketárgylások
Orosz sajtóhírek szerint február 26-án folytatódhatnak a felek közti egyeztetések. A dátumot hivatalosan egyelőre még egyik fél sem erősítette meg.
(UNN)
Ez történt ma a fronton
A Keleti Műveleti Csoport tájékoztatása szerint az ukrán egységek a nap kezdete óta 26 orosz rohamot vertek vissza a szlovjanszki frontszakaszon. Az orosz erők a veszteségek ellenére – harci járműveket is bevetve – továbbra is próbálkoznak a betöréssel Jampil térségébe.
Kosztjantinyivka irányában az oroszok tíz támadó hadműveletet hajtottak végre, ezek közül három jelenleg is zajlik.
A pokrovszki frontszakaszon az orosz csapatok 23 alkalommal kísérelték meg kiszorítani az ukrán védőket állásaikból Sahove, Rodinszke, Liman, Pokrovszk, Udacsne és Molodecke környékén. A támadások közül tizenkilencet sikerült visszaverni.
A katonai jelentés kiemeli, hogy az orosz erők fokozták a Pokrovszk és Mirnohrad elfoglalására irányuló tevékenységüket.
A helyzet továbbra is súlyos: a logisztikát jelentősen nehezíti a harci zóna kiterjedése, valamint az ellenséges drónok folyamatos jelenléte.
Witkoff egyenesen kimondta, miért nincs áttörés az orosz-ukrán tárgyalásokban
Az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás elérése a "vezetők szintjén" ütközik nehézségekbe, de heteken belül újabb tárgyalási forduló várható - jelentette ki Steve Witkoff az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja.
Megszólalt a Kreml szóvivője: súlyos következményei lesznek, ha az ázsiai ország is beszáll Ukrajna támogatásába
Dél-Korea részvétele a kijevi vezetés fegyverigényeit kielégíteni hivatott PURL fegyverbeszerzési programban csak rontaná az ukrajnai konfliktus rendezésének kilátásait - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.
Oroszország közel 300 drónnal támadta Ukrajnát
Oroszország csaknem háromszáz drónnal és ötven rakétával támadta Ukrajnát vasárnapra virradóan, egy ember meghalt a kijevi régióban - közölte az ukrán mentőszolgálat.
Korlátozások Moszkva repterein
A Rosaviatsia légiközlekedési hatóság vasárnap közölte, hogy négy moszkvai repülőtér biztonsági okokból korlátozta a járatokat, miután drónok támadták meg az orosz fővárost.
Az Interfax hírügynökség Szergej Szobjanin moszkvai polgármesterre hivatkozva arról számolt be, hogy legalább hét drón zuhant le Moszkva felé tartva.
(Reuters)
Leállt a szállítás a Barátság-vezetéken: Orbán Viktor 4 ellencsapást jelentett be
Nem mehet semmilyen hadikölcsön Ukrajnába, amíg az olajszállításokat nem indítják újra Magyarországra - jelentette ki a miniszterelnök az Energiabiztonsági Tanács ülését követően a Facebook-oldalán vasárnap. Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított.
Hírszerzési jelentés: sorra követi el a hibákat Moszkva, ezért sikeres az ellentámadás, bajban az orosz hadsereg
A Starlink műholdas internetszolgáltatás és a Telegram üzenetküldő alkalmazás korlátozása érzékelhetően megnehezítette az orosz haderő ukrajnai hadműveleteit – közölte Ants Kiviselg ezredes, az Észt Védelmi Erők hírszerzési központjának vezetője pénteki sajtótájékoztatóján - tudósított az ERR.
Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot
Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája a Barátság kőolajvezeték leállása miatt szükséges lépések összehangolása - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap az MTI-vel.
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Az éjszakai légitámadások Kijevet és környékét, a fekete-tengeri kikötővárost, Odesszát, valamint az ország központi régióit sújtották – közölte vasárnap az ukrán hadsereg és a helyi hatóságok. A Kijevi területen legalább egy ember megsérült, öt körzetben pedig több mint egy tucat lakóházban keletkezett kár – írta Telegram-csatornáján Mikola Kalasnyik regionális kormányzó.
Odesszában az éjszakai dróntámadás energetikai létesítményeket vett célba, a keletkezett tüzeket a tűzoltók eloltották – jelentette Oleh Kiper odesszai kormányzó. Oroszország szinte napi rendszerességgel támadja az ukrán energiarendszert, hőerőműveket és transzformátorállomásokat célozva.
Moszkva álláspontja szerint ezzel Ukrajna harci képességeit kívánják aláásni.
A légicsapásoktól függetlenül a nyugat-ukrajnai Lvivben éjfélkor több detonáció is történt. A robbanások következtében egy rendőr életét vesztette, huszonnégy ember pedig megsérült – közölte vasárnap az Ukrán Nemzeti Rendőrség. Az előzetes vizsgálatok alapján házi készítésű robbanószerkezetek léptek működésbe.
A hatóságok tájékoztatása szerint az első robbanás akkor történt, amikor egy járőregység egy feltételezett bolti betörés helyszínére érkezett. A második detonáció röviddel ezután következett be. Andrij Szadovij, Lviv polgármestere terrorcselekménynek minősítette az esetet.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton
Egy több mint ezer kilométerre fekvő orosz rakétagyár elleni feltételezett csapásról számoltak be orosz és ukrán források, ami új szintre emelheti a háború mélységi támadásait. Ukrajnai háborús híreink szombaton.
Dúl a harc a magyar milliomosokért – Te is köztük vagy?
Egy magyar prémium ügyfélnek átlagosan több mint 15 millió forintja van.
Hiába kaszálta el a Legfelsőbb Bíróság Trump vámjait, a kormányzat jogellenesen is kitart mellettük
Ezt várják a partnerországoktól is.
Filmbe illő akció során végzett a mexikói hatóság a hírhedt drogbáróval
Egy egész város füstbe borult.
Kihirdették a vészhelyzetet: általános lezárások jönnek a brutális havazás és szélvihar miatt Amerika keleti partján
Áramkimaradásra és útzárakra kell készülni.
Witkoff egyenesen kimondta, miért nincs áttörés az orosz-ukrán tárgyalásokban
Hamarosan azonban újra összejöhet a Trump-Putyin-Zelenszkij találkozó.
A 2003-as iraki invázió óta nem látott haderőt vont össze az USA a Közel-Keleten
A legmodernebb eszközöket is csatasorba állították.
Megszólalt a Kreml szóvivője: súlyos következményei lesznek, ha az ázsiai ország is beszáll Ukrajna támogatásába
Moszkva élni tervez a megtorlás jogával.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.