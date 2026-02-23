Epstein miatt kattant a bilincs: súlyos gyanúval vettek őrizetbe egy befolyásos diplomatát

Hivatali visszaélés gyanújával őrizetbe vette a londoni rendőrség Peter Mandelsont, az Egyesült Királyság korábbi washingtoni nagykövetét. A diplomata a Jeffrey Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt már tavaly szeptemberben elvesztette pozícióját.

A 72 éves Mandelsont – aki korábban a brit diplomácia egyik legfontosabb tisztségét, a washingtoni nagyköveti posztot töltötte be – 2025 szeptemberében menesztették. A döntésre azt követően került sor, hogy nyilvánosságra került: szoros barátságot ápolt Jeffrey Epsteinnel.

A Scotland Yard e hónap elején indított büntetőeljárást az ügyben. A nyomozás azt követően kezdődött, hogy Keir Starmer miniszterelnök kormánya átadta a hatóságoknak a volt nagykövet és Epstein közötti kapcsolattartást rögzítő dokumentumokat.

A londoni rendőrség (Metropolitan Police) közleményében megerősítette, hogy hivatali visszaélés gyanújával vettek őrizetbe egy 72 éves férfit. Az intézkedés egy volt kormányzati miniszter elleni nyomozással áll összefüggésben.

Forrás: Reuters

