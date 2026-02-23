Ez a Barátság kőolajvezetéket is érintheti: kulcsfontosságú szivattyúállomást ért támadás Oroszországban – Videón a lángok

A közösségi médiában terjedő felvételek alapján lángok csaptak fel a tatárföldi létesítmény területén.

Last night, Ukrainian UAVs attacked the Kaleykino Oil Pumping Station in the city of Almetyevsk, Republic of Tatarstan. The Kaleykino Oil Pumping Station serves as the endpoint for the Karabash-Almetyevsk-Kaleykino Pipeline and feeds into the larger Druzhba Pipeline network.… pic.twitter.com/dyv3TcrtBW https://t.co/dyv3TcrtBW — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) February 23, 2026

A helyi hatóságok megerősítették, hogy találat ért egy ipari létesítményt, hivatalos közleményükben azonban

csupán "kisebb tűzről" ejtettek szót, amelyet egy drón alábbhulló roncsai okoztak.

Állításuk szerint nem történt személyi sérülés, a helyzetet pedig ellenőrzés alá vonták.

Az ukrán sajtó szerint a Transznyeft-Prikamje által üzemeltetett Kalejkino szivattyúállomás a térség legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, egyben az orosz energiahálózat egyik logisztikai csomópontja. Itt elegyítik a nyugat-szibériai és a Volga-vidéki kőolajat, mielőtt azt exportálnák.

Az állomás biztosítja a Barátság vezetékbe táplált nyersolaj folyamatos nyomását és áramlását,

továbbá ellátja a tatárföldi finomítókat is.

A létesítmény az Almetyjevszk környéki kitermelési központban található, itt a Tatnyeft jelentős termelőkapacitásai összpontosulnak.

Az almetyjevszki térség a Barátság csővezeték egyik fő kiindulási csomópontjának számít.

Az itteni infrastruktúrán keresztül áramlik a tatárföldi és a szomszédos régiókból származó kőolaj a fővezetékbe, amely a szamarai régión át halad nyugat felé. A vezetékrendszer Fehéroroszországon és Ukrajnán keresztül szállítja az energiahordozót Kelet- és Közép-Európa országaiba, köztük Magyarországra is.

A mostani dróntámadás különösen szenzitív időszakban történt:

az utóbbi hetekben Magyarország és Szlovákia az orosz olajtranzit újraindítását követelte Kijevtől a Barátság vezetéken keresztül, amely Ukrajna állítása szerint megsérült egy orosz csapásban. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jogi lépésekkel fenyegetőzött Ukrajna ellen, blokkolták Kijev uniós támogatásainak folyósítását, és az Ukrajnába tartó áramszállítás felfüggesztését is kilátásba helyezték.

