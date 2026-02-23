Fegyveres támadót iktattak ki Trump rezidenciáján - Megnevezték a merénylőt, de van itt egy hatalmas kérdőjel

Azonosították és megnevezték nyilvánosan a fegyveres támadót, aki vasárnap hajnalban megpróbált behatolni Donald Trump elnök magánrezidenciájára. A támadó indítéka nem ismert - Trump elnök nem volt Floridában, amikor az incidens történt.

Vasárnap hajnalban megöltek egy fegyveres támadót, aki be akart hatolni Donald Trump amerikai elnök floridai otthonába, a Mar-a-Lagóba.

A férfi hajnali 1:30 körül hatolt be az ingatlankomplexum védett részébe, kezében sörétes puskával és egy kanna benzinnel.

A Donald Trumpot védő Titkosszolgálat (Secret Service) ügynökei tüzet nyitottak és kiiktatták.

A támadót ma reggelre azonosították: egy 21 éves férfi, Austin Tucker Martin Dél-Karolinából, Cameron városából. A férfit tegnap reggel eltűntnek jelentette családja.

Feltételezhető, hogy a fegyvert Dél-Karolinából útba Florida felé vásárolta, de erről nincs még egyértelmű bizonyíték.

A támadó indítéka egyelőre nem ismert – Donald Trump elnök nem volt Floridában, amikor az incidens történt.

