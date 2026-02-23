Fegyveres támadót iktattak ki Trump rezidenciáján - Megnevezték a merénylőt, de van itt egy hatalmas kérdőjel

Vasárnap hajnalban megöltek egy fegyveres támadót, aki be akart hatolni Donald Trump amerikai elnök floridai otthonába, a Mar-a-Lagóba.
A férfi hajnali 1:30 körül hatolt be az ingatlankomplexum védett részébe, kezében sörétes puskával és egy kanna benzinnel.
A Donald Trumpot védő Titkosszolgálat (Secret Service) ügynökei tüzet nyitottak és kiiktatták.
A támadót ma reggelre azonosították: egy 21 éves férfi, Austin Tucker Martin Dél-Karolinából, Cameron városából. A férfit tegnap reggel eltűntnek jelentette családja.
Feltételezhető, hogy a fegyvert Dél-Karolinából útba Florida felé vásárolta, de erről nincs még egyértelmű bizonyíték.
A támadó indítéka egyelőre nem ismert – Donald Trump elnök nem volt Floridában, amikor az incidens történt.
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
Újra fellángolt a vámháború Kína és Amerika között
Nő a bizonytalanság.
Turistaparadicsomból háborús övezet: elfogták a hírhedt drogbárót, hatalmas káosz tört ki az utcákon
Az elnök nyugalomra intett.
Eljött a várva várt pillanat: közel másfél éve nem látott döntés jöhet Magyarországon
Zöld utat kaphatott a Monetáris Tanács.
Új repülégéphajtóművet fejlesztene a Rolls-Royce
Adófizetői támogatást kérnek a projekthet.
Sötétségbe borult az orosz város: egymás után záporoztak a rakéták – Videókon az ukrán támadás
Súlyos károk keletkeztek.
Kiújult vámháború, közel-keleti csetepaté és sorsdöntő adatok a héten
Az MNB kamatdöntését se felejtsük el.
Dúl a harc a magyar milliomosokért – Te is köztük vagy?
Egy magyar prémium ügyfélnek átlagosan több mint 15 millió forintja van.
Hiába kaszálta el a Legfelsőbb Bíróság Trump vámjait, a kormányzat jogellenesen is kitart mellettük
Ezt várják a partnerországoktól is.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?