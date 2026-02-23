  • Megjelenítés
Fegyveres támadót iktattak ki Trump rezidenciáján - Megnevezték a merénylőt, de van itt egy hatalmas kérdőjel
Globál

Fegyveres támadót iktattak ki Trump rezidenciáján - Megnevezték a merénylőt, de van itt egy hatalmas kérdőjel

Portfolio
Azonosították és megnevezték nyilvánosan a fegyveres támadót, aki vasárnap hajnalban megpróbált behatolni Donald Trump elnök magánrezidenciájára. A támadó indítéka nem ismert - Trump elnök nem volt Floridában, amikor az incidens történt.

Vasárnap hajnalban megöltek egy fegyveres támadót, aki be akart hatolni Donald Trump amerikai elnök floridai otthonába, a Mar-a-Lagóba.

A férfi hajnali 1:30 körül hatolt be az ingatlankomplexum védett részébe, kezében sörétes puskával és egy kanna benzinnel.

A Donald Trumpot védő Titkosszolgálat (Secret Service) ügynökei tüzet nyitottak és kiiktatták.

A támadót ma reggelre azonosították: egy 21 éves férfi, Austin Tucker Martin Dél-Karolinából, Cameron városából. A férfit tegnap reggel eltűntnek jelentette családja.

Még több Globál

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Ez a Barátság kőolajvezetéket is érintheti: kulcsfontosságú szivattyúállomást ért támadás Oroszországban – Videón a lángok

Kimondta Volodimir Zelenszkij: ez már a harmadik világháború

Feltételezhető, hogy a fegyvert Dél-Karolinából útba Florida felé vásárolta, de erről nincs még egyértelmű bizonyíték.

A támadó indítéka egyelőre nem ismert – Donald Trump elnök nem volt Floridában, amikor az incidens történt.

Kapcsolódó cikkünk

Lövöldözés Trump birtokán: meglepő részletek derültek ki az elkövetőről

Lelőttek egy embert Donald Trump birtokán, puskával és benzines kannával próbált behatolni

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Filmbe illő akció során végzett a mexikói hatóság a hírhedt drogbáróval
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility