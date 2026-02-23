Itt a drámai figyelmeztetés: humanitárius válság jöhet Donald Trump fojtófogása miatt

Az Egyesült Államok által a Kuba ellen folytatott "agresszív eszkaláció" célja "humanitárius katasztrófa előidézése" a szigetországban - jelentette ki hétfőn a genfi leszerelési konferencián Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter.

Donald Trump amerikai elnök szigorította az 1962 óta érvényben lévő amerikai embargót a szigetország ellen, és nyomást gyakorol más országokra, hogy szüntessék be az olajszállítást Kubába.

A sziget, amelyet tovább gyengített a venezuelai kőolaj szállításának megszűnése, jelentős üzemanyaghiánnyal és áramkimaradásokkal küzd.

Rodríguez hangoztatta, hogy a szankció szerinte

kegyetlen kollektív büntetés a kubai nép számára.

A január végén Trump által aláírt elnöki rendelet a szigetet "rendkívüli fenyegetésnek" minősítette.

Kuba nem fenyegeti sem az Egyesült Államokat, sem más országokat

- hangsúlyozta a kubai diplomácia vezetője. Kifejtette: nem Kuba az az ország, amely katonai erőket vet be és megsérti más államok szuverenitását és területi integritását. A külügyminiszter hangsúlyozta továbbá, hogy

országa nem hajlandó engedni a fenyegetéseknek, sem feladni önrendelkezési jogát.

"Kuba senkit sem támad, de határozottan meg fogja védeni szuverenitását és függetlenségét" - szögezte le Rodríguez.

Megakadályozzuk a kubai humanitárius válságot, még ha ez sok megpróbáltatással és szenvedéssel is jár

- mondta a miniszter nem sokkal később az ENSZ szintén Genfben ülésező Emberi Jogi Tanácsa előtt.

A múlt héten az amerikai elnök úgy vélte, hogy Kuba "bukott állam".

Február 13-án az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága "rendkívül aggasztónak" minősítette a kubai társadalmi-gazdasági helyzet romlását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images