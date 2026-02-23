  • Megjelenítés
Kutatás bizonyítja: tényleg működik a Breaking Bad-hatás
Globál

Kutatás bizonyítja: tényleg működik a Breaking Bad-hatás

Portfolio
Egy újabb kutatás szerint a rákkal diagnosztizált betegek jelentősen nagyobb valószínűséggel követnek el bűncselekményeket, akkor is, ha büntetlen előéletűek voltak – írja a Science Alert.

A Magyarországon is nagy sikerrel játszott amerikai sorozatban, a Breaking Bad-ben (magyarul hivatalosan Totál szívás címmel futott) egy átlagos középiskolai kémiatanár, Walter White, rákdiagnózisa után úgy dönt, hogy kábítószer gyártásába kezd egy volt tanítványával együtt, majd idővel veszélyes bűnözővé válik.

Közgazdászok dániai adminisztratív nyilvántartásokat vettek górcső alá, és 368 317 fő adatait vizsgálták meg, akiket 1980 és 2018 között diagnosztizáltak rákkal. Emellett megnézték egy kontrollcsoport adatait is, akik nem kaptak ilyen diagnózist.

A tanulmány megállapította, hogy az újonnan diagnosztizált rákos betegek eleinte nem mutatnak bűnözői hajlamot. A bűnözési ráta valójában csökken a diagnózis utáni első évben, ami logikus, tekintve, hogy sok beteg intenzív terápián, például sugár- vagy kemoterápián vesz részt.

Két évvel a diagnózis után azonban változás következik be: a betegek bűncselekményekkel való elítélésének valószínűsége a rák előtti alapszint fölé emelkedik, és statisztikailag szignifikánssá válik.

Még több Globál

Több mint egy évtized után lépte meg az Egyesült Államok: kiürítik a fontos támaszpontot

Csúnya pofont kapott nyáron a renegát hatalom, kiderült, mivel pótolnák a veszteségeket

Trump újabb vámokkal fenyegette meg a "trükköző" országokat

Ez a hatás a diagnózis utáni ötödik évig nő, majd újabb öt évre egy magas szinten stabilizálódik.

Összességében a betegek 14 százalékkal nagyobb eséllyel lesznek elítélve bűncselekmény miatt, miután rákot diagnosztizáltak náluk

– állapította meg a tanulmány.

A bűncselekmények általában csak kisebb súlyúak, például bolti lopás vagy kábítószer-birtoklás.

A kutatók kimutatták, hogy azoknál a legnagyobb a rákdiagnózis és a bűncselekmény összefüggése, akik a legnagyobb bevételkiesést szenvedik el. A rákos megbetegedéssel ugyanis gyakran együtt jár, hogy a diagnosztizáltak kevesebbet vagy egyáltalán nem tudnak dolgozni, így csökken a bevételük is. Ezt pedig egyesek vagyon elleni bűncselekményekkel „kompenzálják”.

Azonban nemcsak a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének esélye növekszik meg, hanem például az erőszakos bűncselekmények elkövetésének valószínűsége is. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a rákkal diagnosztizáltakat a korai halálozás lehetőségének árnyékában kevésbé rettenti el a hosszabb börtönbüntetés kilátásba helyezése.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Mindent leállított a Trump elleni döntés, áll a bál a brüsszeli paktum körül
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility