Kutatás bizonyítja: tényleg működik a Breaking Bad-hatás

A Magyarországon is nagy sikerrel játszott amerikai sorozatban, a Breaking Bad-ben (magyarul hivatalosan Totál szívás címmel futott) egy átlagos középiskolai kémiatanár, Walter White, rákdiagnózisa után úgy dönt, hogy kábítószer gyártásába kezd egy volt tanítványával együtt, majd idővel veszélyes bűnözővé válik.

Közgazdászok dániai adminisztratív nyilvántartásokat vettek górcső alá, és 368 317 fő adatait vizsgálták meg, akiket 1980 és 2018 között diagnosztizáltak rákkal. Emellett megnézték egy kontrollcsoport adatait is, akik nem kaptak ilyen diagnózist.

A tanulmány megállapította, hogy az újonnan diagnosztizált rákos betegek eleinte nem mutatnak bűnözői hajlamot. A bűnözési ráta valójában csökken a diagnózis utáni első évben, ami logikus, tekintve, hogy sok beteg intenzív terápián, például sugár- vagy kemoterápián vesz részt.

Két évvel a diagnózis után azonban változás következik be: a betegek bűncselekményekkel való elítélésének valószínűsége a rák előtti alapszint fölé emelkedik, és statisztikailag szignifikánssá válik.

Ez a hatás a diagnózis utáni ötödik évig nő, majd újabb öt évre egy magas szinten stabilizálódik.

Összességében a betegek 14 százalékkal nagyobb eséllyel lesznek elítélve bűncselekmény miatt, miután rákot diagnosztizáltak náluk

– állapította meg a tanulmány.

A bűncselekmények általában csak kisebb súlyúak, például bolti lopás vagy kábítószer-birtoklás.

A kutatók kimutatták, hogy azoknál a legnagyobb a rákdiagnózis és a bűncselekmény összefüggése, akik a legnagyobb bevételkiesést szenvedik el. A rákos megbetegedéssel ugyanis gyakran együtt jár, hogy a diagnosztizáltak kevesebbet vagy egyáltalán nem tudnak dolgozni, így csökken a bevételük is. Ezt pedig egyesek vagyon elleni bűncselekményekkel „kompenzálják”.

Azonban nemcsak a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének esélye növekszik meg, hanem például az erőszakos bűncselekmények elkövetésének valószínűsége is. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a rákkal diagnosztizáltakat a korai halálozás lehetőségének árnyékában kevésbé rettenti el a hosszabb börtönbüntetés kilátásba helyezése.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images