Letette az esküt Hollandia új kormánya
Letette az esküt Hollandia új kormánya

MTI
Portfolio
Mintegy négy hónapig tartó kormányalakítási tárgyalások után hétfő reggel Vilmos Sándor holland király előtt letette az esküt a Rob Jetten miniszterelnök vezette új holland kormány.

A 38 éves politikus az eddigi legfiatalabb és az első nyíltan meleg kormányfő Hollandiában, és az első, aki a liberális 66-os Demokraták (D66) színeiben tölti be a tisztséget.

A ceremónián a holland király eskette fel Jettent és kabinetjének tagjait. Az első Jetten-kormány 18 miniszterből és 10 államtitkárból áll. Négy miniszternek nem kellett ismét esküt tennie, mivel már az előző, Dick Schoof vezette kabinetben is tárcavezető volt, az államtitkárok azonban minden esetben újra esküt tesznek.

A kabinet tagjai közül tizenkét miniszter vallásos esküt tett, ugyanennyien világi fogadalmat tettek.

A koalíciót a D66 mellett a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) és a jobboldali liberális Szabadság és a Demokrácia Néppárt (VVD) alkotja. A három párt együttesen 66 mandátummal rendelkezik a 150 fős alsóházban, így a kormány a törvényhozásban várhatóan ellenzéki támogatásra szorul majd. A D66 tíz minisztert delegált a kabinetbe, a VVD kilencet, a CDA nyolcat.

Jetten pártja a tavaly október 29-i előrehozott választáson szűk győzelmet aratott a Geert Wilders vezette radikális jobboldali Szabadságpárt (PVV) felett. A voksolást az előző kormány bukása előzte meg: a PVV részvételével működő kabinet 11 hónap után omlott össze, hosszan tartó politikai patthelyzetet követően.

A beiktatást követően az új miniszterek és államtitkárok hivatalosan is átveszik tárcájuk irányítását, délután megtartják az első minisztertanácsot, este pedig bemutatkoznak a sajtónak.

A kormány már bejelentette, hogy jelentős kiadáscsökkentéseket tervez a szociális ellátórendszerben és az egészségügyben, miközben több milliárd eurónyi többletforrást kíván fordítani a védelemre.

Címlapkép forrása: Patrick van Katwijk/Getty Images

