Megszólalt az ukrán főparancsnok: váratlan fordulat történt a frontvonalon – Aggódhat Putyin?

Szirszkij a déli műveleti zónában nehéznek nevezte a helyzetet, mivel az orosz haderő továbbra is kisebb rohamcsoportokkal, tüzérséggel, drónokkal és esetenként páncélozott járművekkel tartja folyamatos nyomás alatt az ukrán állásokat. Mint mondta,

ennek ellenére az ukrán védők nemcsak tartják a vonalaikat, hanem sikeres ellentámadásokat is végrehajtanak.

A főparancsnok közlése szerint január vége óta az Olekszandrivka felé vezető irányban a légideszantosok és a velük együttműködő alakulatok visszafoglaltak körülbelül 400 négyzetkilométernyi területet. Szirszkij a helyszínen személyesen illette elismerő szavakkal a 82. és a 95. légideszant-dandár katonáit bátorságukért és helytállásukért.

Ahogy azt az RBK-Ukrajina felidézi, a Dnyipropetrovszk és a Zaporizzsja régiók határán indult ukrán ellentámadásról február közepén jelentek meg az első híresztelések orosz katonai bloggerek révén. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pár napja még mintegy 300 négyzetkilométernyi visszafoglalt területről beszélt a déli frontszakaszon, ami ezek szerint azóta tovább nőhetett.

Az ukrán légideszantosok célja, hogy

meghiúsítsák Oroszország előrenyomulását Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyékben.

