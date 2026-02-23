  • Megjelenítés
Sötétségbe borult az orosz város: egymás után záporoztak a rakéták – Videókon az ukrán támadás
Sötétségbe borult az orosz város: egymás után záporoztak a rakéták – Videókon az ukrán támadás

Vasárnap éjszaka nagyszabású ukrán rakétatámadás érte az oroszországi Belgorodot, számottevő károkat okozva a helyi infrastruktúrában. Eközben más orosz városokból és energetikai létesítményekből szintén robbanásokról érkeztek jelentések - számol be a Kyiv Independent.

Vjacseszlav Gladkov belgorodi kormányzó szerint az energetikai létesítményekben keletkezett károk miatt a várost áramkimaradások sújtják, és akadozik a víz- és fűtésszolgáltatás.

A közösségi médiában terjedő felvételeken robbanások láthatók a város több pontján.

Az egyik nyílt forrású hírszerzési információkból dolgozó katonai blogger fiókja több mint 20 ukrán rakétáról tett említést.

Szemtanúk beszámolói alapján Belgorod nagy része sötétségbe borult, szinte csak az autók fényszórói világítottak. A kormányzó tájékoztatása szerint lakóépületek, egy szociális intézmény és több magánház is megrongálódott, a károk pontos felmérése azonban még várat magára.

A térségben a hatóságok dróncsapásokról is beszámoltak: egy ipari létesítmény berendezései megsérültek, egy közeli faluban pedig egy nőt kellett kórházba szállítani robbanás és repeszek okozta sérülésekkel.

Belgorodon kívül a független orosz Astra Telegram-csatorna szerint Szaratovban és Engelsben is sorozatos robbanásokat hallottak az éjszaka folyamán. A tatárföldi Almetyjevszkben szintén detonációkról és tűzről számoltak be a lakosok, bár a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket.

Az Exilenova+ Telegram-csatorna jelentése szerint támadás érte a tatárföldi Kalejkino kőolaj-szivattyúállomást is. A létesítmény a Transznyefty-Prikamje vállalathoz tartozik, és az orosz kőolajszállító törzsvezeték-rendszer egyik kulcsfontosságú csomópontja.

Az ukrán hadsereg nem kommentálta a támadásokról szóló híreket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

