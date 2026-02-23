  • Megjelenítés
Vészjósló fordulat: idegen tisztek vették át az irányítást a terrorszervezet fölött - Érlelődik a többfrontos háború?
Vészjósló fordulat: idegen tisztek vették át az irányítást a terrorszervezet fölött - Érlelődik a többfrontos háború?

Izrael az elmúlt hetekben fokozta a libanoni Hezbollah elleni légicsapásait. A döntés hátterében a katonai hírszerzés azon értékelése áll, amely szerint az iráni támogatású szervezet egy esetleges új konfliktusban Teherán oldalán nyithat frontot a zsidó állam ellen - írta meg a Times of Israel.

Az izraeli légierő péntek éjjel a Hezbollah rakétaegységeihez tartozó három parancsnoki központot támadott a kelet-libanoni Bekaa-völgyben. A csapások során nyolc fegyveres, köztük egy magas rangú parancsnok vesztette életét. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleménye szerint a Hezbollah rakétaegysége az utóbbi időben intenzíven dolgozott az Izrael elleni csapásmérő képességek fejlesztésén, a támadások célja pedig e kapacitások meggyengítése volt.

Izraeli értékelések szerint Irán a közelmúltban nyomást gyakorolt a Hezbollahra, hogy egy esetleges háborúban lépjen be a harcokba az oldalán.

Az IDF tisztjei arról számoltak be, hogy a tavaly júniusi, tizenkét napos iráni–izraeli háború idején Naim Kászem, a Hezbollah főtitkára több felkérést is kapott Teherántól a csatlakozásra, ám ezeket elutasította. Ez a döntés arra utalt, hogy a szervezet bizonyos fokú önállóságra tett szert, és inkább a 2024-es háborúban elszenvedett veszteségei utáni újjáépítésre koncentrált.

Az izraeli védelmi szervek szerint azonban a helyzet azóta megváltozott. Irán az elmúlt évben mintegy egymilliárd dollárnyi támogatást juttatott el a Hezbollahnak, és az erősödő iráni nyomás hatására a szervezet várhatóan csatlakozna Teheránhoz egy Izrael elleni konfliktusban. Amennyiben az Egyesült Államok és Irán között fegyveres összetűzés alakulna ki, Teherán a térségben lévő valamennyi szövetségesét – a Hezbollahot, a jemeni húszikat és az iraki síita milíciákat – bevetné Izrael ellen, az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) közvetlen támadásai mellett.

Arra is utalnak jelek, hogy Irán immár szorosabb ellenőrzést gyakorol szövetségese felett. A szaúdi Al-Arabíja szombaton arról számolt be, hogy az IRGC tisztjei ténylegesen átvették a Hezbollah irányítását egy esetleges amerikai–izraeli háborúra készülve. A Hezbollahhoz közeli forrásokra hivatkozó tudósítás szerint az iráni tisztek egy része nemrégiben érkezett meg Libanonba, feladatuk pedig a szervezet katonai képességeinek helyreállítása. Az IRGC tisztjei személyesen tartanak eligazításokat a Hezbollah fegyvereseinek szerte Libanonban, és a Bekaa-völgyben a szervezet rakétaegységének tagjaival is találkoztak – éppen azon a helyszínen, amelyet Izrael pénteken bombázott.

