Elképesztő videó: az űrből is látszik Oroszország brutális támadása Kijev ellen

A videót az AstronautiCAST YouTube-csatorna tette közzé. Az összeállítás az ISS fedélzeti kamerájával a december 26-ról 27-re virradó éjszaka rögzített felvételekből készült. A képsorokon Kijev és térsége felett figyelhetők meg a ballisztikus rakéták röppályái, valamint a légvédelmi elfogási kísérletek.
A felvételen több elfogási kísérlet is kivehető, valamint olyan robbanások, amelyek a Kijevet és a tripilljai hőerőmű környékét érő rakétabecsapódásokra utalnak.
A videó utolsó másodperceiben két ballisztikus célpont sikeres megsemmisítése is megfigyelhető.
Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint Oroszország aznap éjszaka tíz ballisztikus rakétát – Iszkander–M és Kinzsal típusokat–, valamint harminc cirkálórakétát indított. Utóbbiak között H–101, Iszkander–K és H–22 típusok szerepeltek.
A time-lapse of Russia’s massive aerial attack on Kyiv, filmed from aboard the International Space Station, shows ballistic missile trajectories and air defense activity over the capital and the surrounding region during the night of December 26–27.That night, Russia attacked… https://t.co/kkdbFxlEtd pic.twitter.com/Ehqd8hqXDy https://t.co/kkdbFxlEtd— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 24, 2026
A felvétel alapvetően ritka, mivel eddig nemigen született olyan videó, amelyen az orosz-ukrán háború eseményei látszanak az űrből.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
