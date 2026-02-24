  • Megjelenítés
Elképesztő videó: az űrből is látszik Oroszország brutális támadása Kijev ellen
Elképesztő videó: az űrből is látszik Oroszország brutális támadása Kijev ellen

A Nemzetközi Űrállomásról (ISS) készült gyorsított felvétel (time-lapse) örökítette meg egy Kijev elleni nagyszabású orosz rakétatámadás pillanatait. A videón jól kivehető a beérkező ballisztikus rakéták röppályája és az ukrán légvédelem tevékenysége is - számolt be az United24Media.

A videót az AstronautiCAST YouTube-csatorna tette közzé. Az összeállítás az ISS fedélzeti kamerájával a december 26-ról 27-re virradó éjszaka rögzített felvételekből készült. A képsorokon Kijev és térsége felett figyelhetők meg a ballisztikus rakéták röppályái, valamint a légvédelmi elfogási kísérletek.

A felvételen több elfogási kísérlet is kivehető, valamint olyan robbanások, amelyek a Kijevet és a tripilljai hőerőmű környékét érő rakétabecsapódásokra utalnak.

A videó utolsó másodperceiben két ballisztikus célpont sikeres megsemmisítése is megfigyelhető.

Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint Oroszország aznap éjszaka tíz ballisztikus rakétát – Iszkander–M és Kinzsal típusokat–, valamint harminc cirkálórakétát indított. Utóbbiak között H–101, Iszkander–K és H–22 típusok szerepeltek.

A felvétel alapvetően ritka, mivel eddig nemigen született olyan videó, amelyen az orosz-ukrán háború eseményei látszanak az űrből.

