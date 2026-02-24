Ellentámadásba lendült Ukrajna, atomfegyvertől félnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

ATACMS-csapást hajtott végre Ukrajna
Az ukrán katonai vezérkar beszámolója szerint amerikai nagy hatótávolságú rakétákkal semmisítettek meg orosz parancsnoki központokat, légvédelmi radarokat, rakéta-sorozatvetőket és légvédelmi eszközöket.
A célpontok Donyeck és Zaporizzsja megyében tartózkodtak.
Ukrán atomfegyvertől rettegnek az oroszok - Ezt már Kijev sem hagyta szó nélkül, elmondták, mi történik valójában
Ukrán lapok is foglalkoztak az orosz külföldi hírszerzés, az SZVR azon jelentésével, mely szerint Kijev titokban atomfegyvert kaphat Franciaországtól és / vagy Nagy-Britanniától.
Teljesen kifacsarták az oroszok a budapesti egyezményt - Ukrajna szerint már teljesen abszurd, amit Moszkva művel
Oroszország meg akarja változtatni utólagosan a budapesti egyezmény értelmezését, abból a célból, hogy megindokolja az Ukrajnával szembeni katonai agressziót – ismerteti az ukrán Dezinformáció Ellenes Hivatal (CPD) jelentését az UNN.
Elfoglalták az oroszok Rizdvjankát
A település megszerzését most jelentette be az orosz védelmi minisztérium.
Masszív támadás érte Oroszországot – Lángolt az orosz égbolt, egész éjjel dolgoztak a védelmi erők
24 óra alatt 380 ukrán drónt lőtt le a légtérben az orosz légvédelem – jelenti a News.ru.
Nagyon idegesek az oroszok: azt mondják, két európai ország titokban atomfegyvert akar adni Ukrajnának
Friss jelentést adott ki az Orosz Külső Hírszerzési Szolgálat, az SZVR, melyben azt állítják, hogy két európai ország titokban nukleáris fegyvert akar adni Ukrajnának.
Megszólalt Zelenszkij: ezért fontos valójában a Donbasz Ukrajnának - Kizárt, hogy így béke legyen
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rövidlátónak és végzetes hibának nevezte azt az ötletet, hogy Oroszország megkaphatná a Donbászt a békéért cserébe. Úgy látja: a területi engedmények nem békét hoznának, hanem csupán újabb agressziót szülnének - írta meg a RBK.
Nagyon megindult az ukrán hadsereg: áttörték az orosz vonalakat - Nyolc települést foglaltak vissza
Megnevezték nyugati elemzők azokat a településeket, melyeket az ukrán hadsereg felszabadított déli ellenoffenzívája során - írta meg a RBK.
Ennyi katonát vesztett az orosz hadsereg - Ukrajna szerint
Négy éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió - Kijev szerint 1 261 420 katonát vesztett eddig a háborúban az orosz hadsereg.
Moszkva nem közöl számokat saját harctéri veszteségeiről.
Figyelmeztet Zelenszkij: az egész világot átverte Vlagyimir Putyin - A világ legerősebb vezetője is bedőlt neki
Ukrajna úgy látja, Oroszország nem akarja lezárni a háborút és nemzetközi vezetőket – köztük Donald Trump amerikai elnököt – igyekszik felhasználni Kijev tárgyalási pozícióinak gyengítésére - írta a RBK.
Az orosz titkosszolgálat milliárdos tech-üzletembert vett célba, terrorizmussal vádolják
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) terrorista tevékenység elősegítése miatt indított nyomozást a Telegram alapítója, Pavel Durov ellen – számolt be a Rosszijszkaja Gazeta állami napilap.
Itt van a fordulat: hatalmas ukrán ellentámadásról jönnek hírek – Már Európa legerősebb vezetője is megszólalt
Az elmúlt hetek során Ukrajna hadereje több települést is visszafoglalt a déli Zaporizzsja megyében, kommentálták katonai és politikai szereplők az ukrán sikereket.
Ukrán ellentámadásról pletykálnak, lépett Kijev ellen Magyarország szomszédja - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
