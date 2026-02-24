  • Megjelenítés
Ellentámadásba lendült Ukrajna, lépett Kijev ellen Magyarország szomszédja - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Globál

Ellentámadásba lendült Ukrajna, lépett Kijev ellen Magyarország szomszédja - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Portfolio
Kisebb ukrán ellentámadásról jönnek hírek Zaporizzsja megyéből: Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok nyolc falu visszafoglalásáról adott jelentést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyobb offenzív hadjáratot nem folytat az ukrán haderő. Mikolaivben hatalmas robbanás történt, hét rendőr sérült meg, az ukrán hatóságok terrortámadás miatt indítottak nyomozást. Szlovákia leállította az Ukrajnának biztosított áramellátást, amíg a Barátság-kőolajvezetéken újra nem indul az energiahordozó forgalma. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.
Megosztás

Nagyon megindult az ukrán hadsereg: áttörték az orosz vonalakat - Nyolc települést foglaltak vissza

Megnevezték nyugati elemzők azokat a településeket, melyeket az ukrán hadsereg felszabadított déli ellenoffenzívája során - írta meg a RBK.

Tovább a cikkhez
Nagyon megindult az ukrán hadsereg: áttörték az orosz vonalakat - Nyolc települést foglaltak vissza
Megosztás

Ennyi katonát vesztett az orosz hadsereg - Ukrajna szerint

Négy éve tart az Ukrajna elleni orosz invázió - Kijev szerint 1 261 420 katonát vesztett eddig a háborúban az orosz hadsereg.

Moszkva nem közöl számokat saját harctéri veszteségeiről.

(Ukrinform nyomán)

Megosztás

Figyelmeztet Zelenszkij: az egész világot átverte Vlagyimir Putyin - A világ legerősebb vezetője is bedőlt neki

Ukrajna úgy látja, Oroszország nem akarja lezárni a háborút és nemzetközi vezetőket – köztük Donald Trump amerikai elnököt – igyekszik felhasználni Kijev tárgyalási pozícióinak gyengítésére - írta a RBK.

Tovább a cikkhez
Figyelmeztet Zelenszkij: az egész világot átverte Vlagyimir Putyin - A világ legerősebb vezetője is bedőlt neki
Megosztás

Az orosz titkosszolgálat milliárdos tech-üzletembert vett célba, terrorizmussal vádolják

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) terrorista tevékenység elősegítése miatt indított nyomozást a Telegram alapítója, Pavel Durov ellen – számolt be a Rosszijszkaja Gazeta állami napilap.

Tovább a cikkhez
Az orosz titkosszolgálat milliárdos tech-üzletembert vett célba, terrorizmussal vádolják
Megosztás

Itt van a fordulat: hatalmas ukrán ellentámadásról jönnek hírek – Már Európa legerősebb vezetője is megszólalt

Az elmúlt hetek során Ukrajna hadereje több települést is visszafoglalt a déli Zaporizzsja megyében, kommentálták katonai és politikai szereplők az ukrán sikereket.

Tovább a cikkhez
Itt van a fordulat: hatalmas ukrán ellentámadásról jönnek hírek – Már Európa legerősebb vezetője is megszólalt
Megosztás

Ukrán ellentámadásról pletykálnak, lépett Kijev ellen Magyarország szomszédja - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagy Márton megnevezett négy bankot, amely maradhat az országban
Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték az amerikai tőzsdéket
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility