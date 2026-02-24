Nyilatkozott az orosz állami médiának Gyenisz Pusilin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” vezetője arról, szerinte mi lett volna, ha Oroszország nem támadja meg Ukrajnát 2022-ben.

Gyenisz Pusilin 2014 óta a donyecki oroszbarát lázadók egyik legfontosabb vezetője, az előző vezető, Alekszander Zahracsenkó halála után, 2018-ban vette át a Donyeck megye orosz kézen lévő területeit magában foglaló „Donyecki Népköztársaság” irányítását.

Pusilin most arról beszélt az orosz médiának: a 2022-ben indult „különleges művelet” valójában „felszabadítás” a Donyeck népének.

Ha Putyin nem hozza meg ezt a történelmi döntést, a Donbasz, amit szeretünk, ma már nem létezne"

– mondta Pusilin.

Elmondása szerint Kijev nyugati támogatással teljeskörű inváziót indított volna Donyeck és Luhanszk orosz kézen fekvő területeinek visszafoglalásáért.

Arra is kitért, hogy egyik fő célja, hogy a donyecki lakosság életszínvonalát felhozza 2030-ra az oroszországi átlagra.

Oroszország több más vezetője is megvádolta korábban Ukrajnát azzal, hogy inváziót akartak indítani a kelet-ukrajnai orosz területek visszaszerzéséért, ezzel próbálván úgy tálalni Ukrajna lerohanását, mint egyfajta "preventív" katonai művelet, melynek célja "az orosz lakosság megvédése."

Címlapkép forrása: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images