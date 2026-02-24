Figyelmeztet Zelenszkij: az egész világot átverte Vlagyimir Putyin - A világ legerősebb vezetője is bedőlt neki

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Moszkva "rosszindulatú szereplőként" viselkedik.

Bár az együttműködés látszatát kelti, valójában nem törekszik a békére.

Az ukrán vezető szerint Vlagyimir Putyin azon kísérletei, hogy megbízhatónak tűnjön, puszta színjátékot jelentenek. Oroszország a nemzetközi közösség és egyes vezetők manipulálásával csupán időt húz, és újabb akadályokat gördít a konfliktus lezárása elé.

Zelenszkij erősen utalt arra is, hogy az egyik ilyen szereplő, akit Moszkva manipulálni tud, nem más, mint Donald Trump amerikai elnök.

Zelenszkij reagált Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövetének, volt ukrán főparancsnoknak ügyére is. Az elnök szerint Zaluzsnij hibázott, nem lett volna szabad nyilvánosságra hoznia a korábbi konfliktusaikról szóló információkat.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images