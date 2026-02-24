  • Megjelenítés
Furcsa dolgok bukkannak fel a NATO-határon - Most kiderült, mire kellenek a fura léggömbök
Furcsa dolgok bukkannak fel a NATO-határon - Most kiderült, mire kellenek a fura léggömbök

Portfolio
Lengyelország új, rögzített léggömbökre – szaknyelven aerosztatokra – épülő radarrendszert telepít keleti határai közelébe. A beruházás célja, hogy drasztikusan javítsák az alacsonyan repülő célpontok, köztük a cirkálórakéták és a drónok észlelését - írta az Army Recognition.

A Lengyel Fegyveres Erők felállítják a 37. Rádiótechnikai Zászlóaljat, amely a 3. Wrocławi Rádiótechnikai Dandár kötelékébe tartozik majd. A zászlóalj elsődleges eszköze a Barbara kódnevű, rögzített aerosztatokra telepített radarrendszer lesz.

A hagyományos földi telepítésű radarok hatótávolságát a domborzati viszonyok és a Föld görbülete korlátozza, ami különösen az alacsonyan repülő célok észlelésénél jelent problémát.

A nagy magasságban tartósan üzemelő aerosztat-radarok azonban felszámolják ezeket a holttereket. A rendszer közvetlen rálátást biztosít az alacsonyan haladó cirkálórakétákra, drónokra és repülőgépekre, sőt, akár a felszíni célpontok követésére is alkalmas.

Varsó 2024 májusában írt alá kormányközi megállapodást az Egyesült Államokkal négy, aerosztratra telepített légtérfelderítő rendszer beszerzéséről, mintegy 960 millió dollár értékben. A rendszerek leszállítása 2026–2027-re várható, a teljes műveleti készenlétet pedig terveik szerint 2027 végére érik el. Az első állandó telepítési helyszínen, Kurzyna Wielkában már megkezdődtek az építési munkálatok, és folyamatban van a további keleti bázisok kialakítása is.

A címlapkép illusztráció, egy indiai aerosztat látható rajta. Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

