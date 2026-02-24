  • Megjelenítés
Varga Mihály: nem köteleződünk el egy kamatcsökkentési ciklus mellett
Hármas karambol történt, részleges útlezárás az M0-son
Hármas karambol történt, részleges útlezárás az M0-son

Baleset történt az M0-s autópályán Budapest XXIII. kerületénél, a Dabas felé vezető oldalon. Az érintett útszakaszon jelenleg csak egy sávon halad a forgalom - áll a katasztrófavédelem közleményében.

Összeütközött két kamion és egy furgon az M0-s autóút 25-ös kilométerénél, Budapest XXIII. kerületénél, a Dabas felé vezető oldalon.

Az érintett útszakaszon jelenleg csak a belső sáv járható, ezért torlódásra kell számítani.

A baleset következtében a furgonba egy ember beszorult, őt a főváros hivatásos tűzoltói feszítővágó segítségével szabadítják ki. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak a munkálatok. A társhatóságok is az esetnél dolgoznak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett - áll a katasztrófavédelem közleményében.

M0 baleset
Forrás: Belügyminisztérium Országos katasztrófavédelmi Főigazgatósága, katasztrofavedelem.hu

Címlapkép forrása: Shutterstock

