Hatalmas sereg sorakozott fel: az Egyesült Államok vezetésével 30 ország katonái léptek akcióba

A Cobra Gold néven futó katonai gyakorlatban 30 ország vesz részt, mintegy 8000 katonával. A műveletek egészen március 6-ig fognak tartani, ami az egyik leghosszabb hasonló jellegű eseménnyé teszik a térség történelmében. Az elsődleges cél, hogy a résztvevők fejlesszék a koordinációt, valamint a katonai képességeket a kor igényeihez igazodva.
A közlemény szerint a házigazda szerepkörében Thaiföld mellett az Egyesült Államok tűnik fel.
A végig, minden programban részt vevő országok között olyan katonai hatalmak is feltűnnek, mint Japán, Szingapúr, Malajzia, Dél-Korea, Indonézia. Ezen felül néhány művelethez csatlakozik Kína, India és Ausztrália. A nyitóünnepségről videó is készült:
Rotációs rendszerben további 10 hadsereg vesz részt a Többnemzetiségű Tervezési Kiegészítő Csoportban, és további 10 az Egyesített Megfigyelő Összekötő Csoporthoz csatlakozik. A második két csoportban már európai hatalmak is feltűnnek, köztük Németország vagy az Egyesült Királyság is. Az idei évben a feladatok között lesz terepi kiképzés, városi hadviselés, humanitárius segítségnyújtás, katasztrófa-elhárítás is a kombinált művelete részeként. A közös akciók kiterjednek a kibertérre és az űrbéli műveletekre is.
Ahogy a világ változik, úgy kell változnia a Cobra Goldnak is. Mindig biztosítanunk kell, hogy a Cobra Gold alkalmazkodjon az új kihívásokhoz, és javítsa az interoperabilitást, amelyre szükségünk van szuverenitásunk és jólétünk védelméhez most és a jövőben is
– hangsúlyozta a nyitányon Sean O'Neill, az Egyesült Államok thaiföldi nagykövete.
Címlapkép forrása: Hafiz Ahmed/Anadolu via Getty Images
