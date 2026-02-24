Hátborzongató beszámolók jelentek meg egy titkos fegyverről? - Fényes győzelmet aratott Donald Trump

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egy villámgyors, mindössze ötórás 2026-os hadművelet során az amerikai haderő saját veszteség nélkül buktatta meg a venezuelai rezsimet, és fogta el Nicolás Maduro elnököt. A sima akció sikerét Donald Trump amerikai elnök egy rejtélyes, „Discombobulator” nevű titkos fegyver bevetésével magyarázta, amely állítása szerint teljesen megbénította az ellenséget. A helyi katonák hátborzongató beszámolói hirtelen fellépő, elviselhetetlen nyomásról és tömeges orrvérzésről szólnak, ami futurisztikus energia- vagy szónikus fegyverek használatára utal. Bár az amerikai hadsereg kísérleti arzenáljában papíron léteznek hasonló, mikrohullámokkal vagy irányított hővel operáló eszközök, hivatalosan sosem erősítették meg a bevetésüket. Kérdés, hogy a caracasi rajtaütés során tényleg a jövő haditechnikája debütált-e, vagy az amerikai elnök csupán a hagyományos elektronikai hadviselés hatásait nagyította fel.

A 2026. január 4-én az Egyesült Államok egy gyors művelet során behatolt Venezuelába, majd a rövid lefolyású akció során őrizetbe vette Nicolás Maduro elnököt és feleségét, akiket még aznap éjszaka az Egyesült Államokba szállítottak.

Bár az akció az egész világot meglepte, az amerikai haderő a lehető legprofesszionálisabb módon hajtotta végre az összfegyvernemi műveletet. Ez egyáltalán nem csoda: a Pentagon hónapokon keresztül a legnagyobb titokban és körültekintéssel készült a műveletre.

A CIA teljes egészében feltérképezte a Madurót elszállásoló komplexumot, a különleges erők életnagyságú rekonstrukción gyakorolhattak. Madurón végül olyannyira rajta tudtak ütni az amerikai különleges erők, hogy a pánikszobáig sem jutott el, a latin-amerikai elnök testőrségét adó katonák szinte mind meghaltak, köztük több tucat kubai fegyveres is.

A támadásban 150 amerikai repülőgép vett részt, bombázók, helikopterek, lopakodó vadászgépek, felderítőgépek, drónok. Az amerikai csapatok először kiiktatták Caracas légvédelmét és áramhálózatát, majd a különleges erők leszálltak a venezuelai fővárosban, ahol foglyul ejtették Madurót és feleségét.

A támadók közül bár többen megsérültek, senki nem esett el amerikai oldalról.

A venezuelai elnököt mindössze öt óra alatt megbuktatták az amerikaiak.

Voltak titkos fegyverek is Amerikában?

Léteznek elég egyszerű magyarázatok is arra, hogy miért volt ennyire sikeres az amerikai akció, amely szerint a venezuelai védelmet JDAM rakétákkal, valamint EA-18G Growler és E-2 Hawkeye elektronikus harcászati repülőgépekkel zavarták meg és semmisítették meg.

Donald Trump, valamint szóvivője szerint ugyanakkor az amerikai haderő titkos fegyvereket is alkalmazott a támadás során, valamint létezik egy meg nem erősített beszámoló is, amely ezen fegyverek hatását taglalja.

Az egyik ilyen elnevezés, amely megjelent a médiában, a „Discombobulator” volt, amelyet elsőként Donald Trump amerikai elnök dobott be a köztudatba egy január végi interjúban. Hogy ez mit is takar pontosan, azt továbbra sem lehet tudni. Magának a szónak a szótöve a „discombobulate”, amit leginkább „összezavar”-ként lehetne lefordítani, így a Discombobulator az valamit olyasmit jelenthet, hogy „Összezavaró”.

A Discombobulator. Nem beszélhetek róla

– mondta a New York Posttal készített interjúja során az amerikai elnök, amikor az amerikai szónikus fegyverekről kérdezték. Donald Trump hozzátette: a bevetett fegyver működésképtelenné tette a venezuelai eszközöket (valamint lekapcsolt minden egyes áramforrást, amely hatására az ország fővárosa sötétségbe borult).

Később egy, a CNN-nek nyilatkozó magas rangú tisztviselő azt mondta: az Amerikai Egyesült Államok egyáltalán nem rendelkezik ilyen, a science fiction történetekbe illő elnevezéssel rendelkező fegyverrel, és az amerikai elnök igazából több katonai eszköz által kifejtett hatást mosott össze nyilatkozatában.

Donald Trump beszédeiben többször is szuperlatívuszokban beszél bizonyos amerikai fegyverekről, amelyet az elnök leírásaiból alapvetően lehetetlen behatárolni. Ilyen volt még 2020-ban például a „Szuperduper” rakéta fejlesztése is, vagy amikor az F-35-ös vadászgépről állította, hogy valójában láthatatlan (“almost like an invisible fighter…You can’t see it. You literally can’t see it.”, vagyis „Majdnem olyan, mint egy láthatatlan vadászgép...Nem lehet látni. Szó szerint nem lehet látni.”)

Ettől függetlenül voltak gyanús esetek

Az amerikai erők saját bevallásuk szerint valóban használtak kibereszközöket a korai figyelmeztető és egyéb venezuelai védelmi rendszerek hatástalanítására a művelet során, valamint meglévő akusztikus fegyvereket is alkalmaztak a földi személyzet megzavarására.

Utóbbiról homályos beszámolók is napvilágot láttak: Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője az X-en osztotta meg az egyik szemtanúval, egy caracasi katonával készült interjút. Ebben a venezuelai hivatásos katona azt állította, hogy elsőként a radarjaik sötétedtek el, majd miután a katonai csapatszállító helikopterek is elhúztak felettük, azt követően:

Olyan volt, mint egy nagyon intenzív hanghullám. Hirtelen úgy éreztem, mintha belülről felrobbanna a fejem.

A katona végül hozzátette: szinte mindenkinek el kezdett vérezni az orra, míg néhányan vért hánytak. A caracasi harcos állítása szerint több száz katonát sikerült így lefegyverezni az Egyesült Államoknak – köztük az elnök testőrségét is. Ennek a beszámolónak a hitelességét azonban többen is megkérdőjelezték.

Milyen titkos fegyverek jöhetnek szóba?

Láthatatlan hősugár – Active Denial System

A „szemtanú” beszámolója alapján az egyik lehetséges fegyver az ADS, azaz az Active Denial System („Aktív Elhárító Rendszer”) lehetett. Ez a fegyver lényegében egy irányított energiájú, emberi célpontok ellen bevethető, nem halálos fegyver. Elméletben maradandó sérülés nélkül képes tömegeket távol tartani, szétszórni vagy lassítani. A fegyver nem okoz belső szövetroncsolást,

ehelyett a bőr legfelső rétegét melegíti fel, ami hirtelen fellépő, elviselhetetlen forróságérzetet vált ki.

A kifejlesztése oda vezethető vissza, hogy a 2000-es években az amerikai hadsereg egyre többször szembesült azzal a problémával, hogy a modern konfliktusokban – például a városi gerillaharcokban – szinte lehetetlen megkülönböztetni a civileket a fegyveresektől. Megnőtt az igény az olyan „nem halálos” fegyverekre, amelyekkel anélkül lehet tömegeket oszlatni vagy katonai bázisokat védeni, hogy vér folyna. Az erre fókuszáló védelmi program (Joint Non-Lethal Weapons) csodafegyvere és abszolút zászlóshajója az ADS lett. A média hamar felkapta a futurisztikus eszközt, és a cikkekben leginkább csak „fájdalomsugárként” vagy „hősugárként” emlegették.

Az amerikai légierő ADS-rendszere sivatagi körülmények között. A fénysebességgel lecsapó energiasugár alig fél milliméter mélyen hatol a bőrbe, de másodpercek alatt elviselhetetlen forróságérzetet kelt, így ösztönös hátrálásra, menekülésre kényszeríti a célpontot. Forrás: Wikimedia Commons

A technológia 2002 és 2007 közötti tesztidőszakában két eltérő változatot is kifejlesztettek a hadsereg számára. A „System 1” egy kisebb, mozgékonyabb prototípus volt, amelyet a jól ismert Humvee terepjárókra szereltek fel. A „System 2” ezzel szemben egy masszívabb, páncélozott, konténeres megoldás lett, amelyet nagyobb katonai járművekkel lehetett szállítani.

A rendszer ugyanakkor az első teszteken súlyosan megbukott: az amerikai Állami Számvevőszék (GAO) jelentése rámutatott, hogy a fegyver karbantartása a terepen egész egyszerűen rémálom, túl sok érzékeny alkatrészt tartalmaz, hatalmas antennái pedig sérülékenyek.

A kudarcok ellenére a projekt nem állt meg teljesen. A hivatalos katonai tájékoztatók szerint 2014–2015 környékén a mozgékonyabb „System 1” prototípust leporolták és felújították, ekkor a rendszert sokkal strapabíróbbra tervezték át, és a Humvee-k helyett immár a tengerészgyalogság MTVR típusú katonai teherautójára integrálták.

Az ADS-t ugyanakkor sohasem próbálták ki éles körülmények között hivatalosan: 2010-ben a rendszert ugyan elszállították Afganisztánba, de később ki is vonták. Az ISAF (a nemzetközi biztonsági erők) szóvivője később megerősítette a kivonás (és ezzel nyilvánvalóan a beszállítás) tényét, de a hivatalos indoklás kimerült annyiban, hogy az amerikai felsővezetés végül nem hagyta jóvá az alkalmazását – azt azonban nem tudni, hogy taktikai, kiképzési, karbantartási, vagy esetleges PR-problémákkal kapcsolatos aggódalom eredményezte az utolsó ponton történő meghátrálást.

Az ADS bevetését Venezuela esetében sem erősítették meg hivatalosan. A venezuelai beszámolók, amelyek erős hőérzetre utalnak, akár kapcsolatba is hozhatóak az eszközzel, viszont az ezt követő rosszullét, orrvérzés és hányás már élesen szemben állnak az ADS alap működési elvével.

Electromagnetic Personal Interdiction Control

Az Electromagnetic Personal Interdiction Control (kb. Elektromágneses Személyi Elfogórendszer) egy sokat emlegetett, de hivatalosan alig dokumentált amerikai fegyverkoncepció a nem halálos, szónikus eszközök világából. A kiszivárgott információk szerint az EPIC elektromágneses és rádiófrekvenciás hullámokkal az emberi egyensúlyérzékelést képes megzavarni.

Ennek hatására a célpontnál azonnali, erős szédülés, tájékozódási zavar és hányinger lépne fel, ami hatására ideiglenesen harcképtelenné válna.

Ugyanakkor – szemben más fegyverekkel, mint az ADS – az EPICről nincsenek részletes katonai dokumentációk és tesztvideók, legalábbis nyilvánosak. Elméletben – utalások alapján – az amerikai haditengerészet fejlesztései közé tartozott az eszköz, és legalább egy prototípus elkészült belőle. De az, hogy valaha is bevetették, vagy sorozatgyártás kezdődött volna belőle, sose nyert hivatalos megerősítést.

A venezuelai, meg nem erősített vallomások (ha igazak) arra engednek következtetni, hogy az amerikai fegyveres erők

egy EPIC, vagy egy ehhez hasonló fegyverrel operáltak akkor, amikor meg akarták bénítani a caracasi katonákat.

CHAMP

A CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project) egy olyan amerikai kísérleti fegyverprogram, amely a hagyományos robbanófejek helyett nagy teljesítményű mikrohullámokat használ (HPM, azaz „High‑Power Microwave”). Maga az eszköz lényegében egy robotrepülőgépbe épített rendszer, amely olyan erős mikrohullámú impulzusokat bocsát ki,

amelyek másodpercek alatt „kisütik” vagy átmenetileg megbénítják az ellenség kommunikációs hálózatait, számítógépeit és radarjait.

Az amerikai légierő és a Boeing által megálmodott eszköz leglátványosabb demonstrációja végül egy 2012-es teszt volt. A beszámolók szerint a kísérleti rakéta egyetlen repülés alatt több – a sajtó szerint hét – különböző célpont felett húzott el, és sorra sütötte ki bennük az elektronikát, méghozzá úgy, hogy a sugárzásnak az épületek falai sem jelentettek akadályt.

Bár a tesztek sikeresek voltak, azt sűrű homály fedi, hogy a CHAMP valaha is túllépett-e a demonstrációs fázison, és bekerült-e a hadsereg tényleges fegyverarzenáljába. A CHAMP, mint eszköz ugyanúgy bevetésre kerülhetett Venezuelában, ugyanakkor az orosz radarok elnyomásához a rendelkezésre álló,

elektronikus zavarásra alkalmas gépek, valamint a JDAM-ER rakéták is bőven elegendőek lehettek.

Szónikus fegyverek

Bár a fenti eszközök elsőre nagyon tudományos-fantasztikus filmekbe illő dolgoknak tűnnek, valójában egyáltalán nem számítanak ritkaságnak: talán a leghírhedtebb, sajtót is megjárt eset már egy évtizeddel korábbra datálható.

2014 óta csaknem száz amerikai nagykövetségi dolgozó – diplomata, hírszerző, fizikai munkás és családtagjaik – jelentett rejtélyes megbetegedéseket. A betegség tünetei közé tartozik a migrén, a hányinger, a memóriazavarok vagy éppen a szédülés. Az első megbetegedéseket az Egyesült Államok havannai nagykövetségéről jelentették, innen a név: „Havanna-szindróma”.

Bár az amerikai hírszerzés nem tulajdonított nagy jelentőséget a dolognak, az Inisder, a 60 Minutes és a Der Spiegel közös nyomása kiderítette:

az orosz hírszerzés (GRU) 29155-ös egysége fejlesztett ki egy olyan energiafegyvert, amely a fenti jelenségeket okozhatta.

Vagyis nem csak az Egyesült Államoknak, hanem Oroszországnak is van szónikus fegyvere, igaz, egyik ország sem veri nagy dobra a létrehozását és bevetését. Ennek ellenére továbbra is elképzelhető, hogy Washington hagyományosnak minősülő eszközökkel vette be a caracasi elnöki erődöt, és valójában Donald Trump csak túlozni szeretett volna az akcióról.

