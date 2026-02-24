  • Megjelenítés
Hírszerzési információkat osztott meg a nyilvánossággal Putyin: olyanra készül Ukrajna, amilyenre eddig nem
Globál

Hírszerzési információkat osztott meg a nyilvánossággal Putyin: olyanra készül Ukrajna, amilyenre eddig nem

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök az FSZB vezetősége előtt elmondott keddi beszédében azt állította, hírszerzési adataik vannak ara vonatkozóan, hogy Ukrajna támadást készít elő a Fekete-tenger alatt futó orosz gázvezetékek ellen – írja a The Kyiv Independent.

Nem sikerült stratégiai vereséget okozniuk Oroszországnak a csatatéren, ezért az ellenség az egyéni és tömeges terrorra támaszkodik: ez magában foglalja a városok bombázását, az infrastruktúra szabotálását, valamint a kormányzati és katonai tisztviselők elleni merényletkísérleteket

– mondta Putyin, hozzátéve, hogy

információik szerint a Fekete-tenger alatt haladó orosz gázvezetékek elleni támadást is tervez Kijev.

A Fekete-tenger alatt két gázvezeték szállít orosz gázt Törökország irányába: a Török Áramlat és a Kék Áramlat.

Még több Globál

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Merész húzásra készül az amerikai hadsereg: a szabályokat megkerülve építhetnek úszó atomerőműveket

Nagy visszatérésre készül Oroszország: újra bevetik a fegyvert, ami elméletileg mindent elpusztít

Az orosz elnök szerint az ukránok célja, hogy megzavarják az Egyesült Államok által mediált erőfeszítéseket a háború lezárására. Hozzátette:

Nem tudják, mit tegyenek, hogy tönkretegyék ezt a békefolyamatot.

Putyin felszólította a belbiztonságért felelős FSZB vezetőit, hogy erősítsék meg az energetikai és közlekedési infrastruktúra, valamint a nyilvános gyülekezőhelyek terrorizmus elleni védelmét, illetve biztosítsák a kritikus létesítmények maximális ellenőrzését.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele
Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility