Itt van a fordulat: hatalmas ukrán ellentámadásról jönnek hírek – Már Európa legerősebb vezetője is megszólalt

Az elmúlt hetek során Ukrajna hadereje több települést is visszafoglalt a déli Zaporizzsja megyében, kommentálták katonai és politikai szereplők az ukrán sikereket.

Friedrich Merz német kancellár egy konferencián arról beszélt: fordulóponthoz érkeztünk a háborúban, hiszen

az orosz hadsereg már nem nyomul előre a fronton, sőt, Ukrajna hadereje vált területszerző erővé.

A visszafoglalt ukrán településekről szóló híreket „lenyűgözőnek” nevezte, emellett hangsúlyozta, hogy a nyugati szankciók miatt az orosz gazdaság is egyre rosszabb helyzetben van.

A frontvonal eseményeiről beszámolt Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok is.

Állítása szerint Olekszandrivka térségében,

Zaporizzsja megyében 400 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az ukrán hadsereg – köztük 8 települést.

Elmondása szerint nem lehet nagyobb hadjáratról beszélni, viszont az ukrán hadsereg valóban ellentámadásokat folytat a fronton.

Arra is kitért, hogy a cél a frontvonal stabilizációja és a gyenge pontok lezárása, készülve az orosz hadsereg nagyobb, tavasszal várható offenzívájára.

Címlapkép forrása: 2022 Laurent Van Der Stockt via Getty Images / A címlapkép illusztráció.