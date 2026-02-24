  • Megjelenítés
Katasztrófa Iránban: a földnek csapódott a katonai helikopter, az okok ismeretlenek
Globál

Katasztrófa Iránban: a földnek csapódott a katonai helikopter, az okok ismeretlenek

Portfolio
Február 24-én a délelőtti órákban az iráni légierőhöz tartozó katonai helikopter szenvedett balesetet - írja az Al-Arabiya

Egyelőre kevés biztos információ áll rendelkezésre arról a ma délelőtti balesetről, amikor ez, az iráni légierőhöz tartozó katonai helikopter a földnek csapódott. A súlyos incidens az ország egyik legnagyobb városa, Iszfahán felett történt.

Sajnos a pilóta és a másodpilóta is életét vesztette a balesetben

– közölte az állami televízió.

Eleinte a járművön tartózkodó két személy halálhírét erősítették meg, ám később a városi tűzoltóság közleményben hozzátette, hogy a helikopter egy zöldség- és gyümölcspiacra zuhant. Itt további két árus életét követelte az incidens.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy pontosan mi okozta a katasztrófát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/Getty Images

