Lehetetlen küldetésre vállalkozna Amerika? - Ebbe az országba még a világ legerősebb hadseregének is beletörhet a bicskája

Jelen pillanatban nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy a Pentagon egy néhány napos, mindent elsöprő légicsapás-sorozatra, elhúzódó bombázásokra, vagy teljes rezsimváltásra törekszik-e, ahogyan azt sem lehet biztosra tudni, hogy Teherán a különböző szcenáriókra pontosan hogyan is válaszolna. A lehetséges forgatókönyvekről itt írtunk bővebben:
Egy valamit viszont ha teljesen kizárni nem is lehet, a valószínűsége nagyon csekély: ez a teljes invázió.
Alapvető igazságnak számít, hogy a majd száz milliós, 1,65 millió négyzetkilométer területű Irán azon országok elit klubjába tartozik, amelyet konvencionális eszközökkel lényegében lehetetlen teljes megszállás alá helyezni: a hatalmas területű ország nagy részét hegyek borítják, ilyen terepen pedig utánpótlást és katonákat is elég nehéz mozgatni, ideális a rajtaütéseknek, és ahogy Afganisztán tapasztalatai mutatják, elég jól el is lehet rejtőzni.
Már önmagában a megszállás első lépése, a hídfőállások kiépítése is elég komoly problémába ütközhet: Washingtonnak vagy kikötőket, vagy repülőtereket kéne elfoglalnia az országban, hogy utánpótlást tudjon juttatni az országba (az Irakkal határos síkság megszállásával sok jót nem érnek el, valahogy onnan is át kéne dobni az utánpótlást az ország többi részére, ez a hegyeken át, szárazföldi úton nagyon rizikós), ezeket az elosztópontokat pedig biztosítani is kéne valahogy.
Az alapvető földrajzi nehézségek mellett figyelembe kell venni azt is, hogy egy elhúzódó, valószínűleg nagyobb áldozatokkal járó megszállás a támogatottságuk mélypontján lévő republikánusoknak sem jönne jól. Alapvetés ugyan, hogy a második ciklusukban az amerikai elnökök alapvetően „felelőtlenebb” politikát folytatnak, hiszen nem kell aggódniuk az újraválasztás miatt, a pár viszont nyilván szeretné behúzni a következő választást is, egy „újabb Afganisztán” pedig biztos nem segítene ebben.
Egyelőre egyébként nem is tűnik úgy, hogy az amerikaiak tényleg szárazföldi invázióra készülnének:
nem dobtak át elegendő katonát a régióba egy ilyen volumenű művelet végrehajtásához.
Ha amerikai katonák lépnek Irán földjére, akkor azt nagyobb valószínűséggel oly módon fogják tenni, ahogyan Venezuelában. Amennyiben Trump célja az iráni felsővezetés kiiktatása, úgy erre a precíziós légicsapások mellett a különleges műveleti alakulatok bevetése a legkézenfekvőbb eszköz, bár ezen a ponton azért érdemes megjegyezni, hogy a perzsa politikai-vallási elitet védő forradalmi gárda emberei jó eséllyel képzettebbek, mint a Nicolas Madurót védő kubai zsoldosok.
Címlapkép forrása: Luke Sharrett/Getty Images
