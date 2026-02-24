  • Megjelenítés
Lehetetlen küldetésre vállalkozna Amerika? - Ebbe az országba még a világ legerősebb hadseregének is beletörhet a bicskája
Lehetetlen küldetésre vállalkozna Amerika? - Ebbe az országba még a világ legerősebb hadseregének is beletörhet a bicskája

Gyors összefoglaló
Napról napra egyre több olyan elemzés lát napvilágot, amely szerint elkerülhetetlen, hogy Donald Trump az elkövetkező hetekben végül tényleg kiadja a parancsot, az Egyesült Államok pedig megtámadja Iránt. Mivel Teherán és Washington álláspontjai a tárgyalások ellenére sem igazán közelednek egymáshoz, az valóban nagyon valószínű, hogy a bombázók hamarosan tényleg a levegőbe emelkednek, egy forgatókönyv azonban bármilyen rémisztő is, elég valószínűtlen: nézzük, miért kicsi az esély egy teljes körű szárazföldi invázióra.

Jelen pillanatban nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy a Pentagon egy néhány napos, mindent elsöprő légicsapás-sorozatra, elhúzódó bombázásokra, vagy teljes rezsimváltásra törekszik-e, ahogyan azt sem lehet biztosra tudni, hogy Teherán a különböző szcenáriókra pontosan hogyan is válaszolna. A lehetséges forgatókönyvekről itt írtunk bővebben:

Egy valamit viszont ha teljesen kizárni nem is lehet, a valószínűsége nagyon csekély: ez a teljes invázió.

Alapvető igazságnak számít, hogy a majd száz milliós, 1,65 millió négyzetkilométer területű Irán azon országok elit klubjába tartozik, amelyet konvencionális eszközökkel lényegében lehetetlen teljes megszállás alá helyezni: a hatalmas területű ország nagy részét hegyek borítják, ilyen terepen pedig utánpótlást és katonákat is elég nehéz mozgatni, ideális a rajtaütéseknek, és ahogy Afganisztán tapasztalatai mutatják, elég jól el is lehet rejtőzni.

2048px-Iran-geographic_map
Ha van barátságtalanabb terep Afganisztánnál: Irán nagy részét hegyek borítják, nagyon megnehezítve egy szárazföldi inváziót. Forrás: Ikonact via Wikimedia Commons

Már önmagában a megszállás első lépése, a hídfőállások kiépítése is elég komoly problémába ütközhet: Washingtonnak vagy kikötőket, vagy repülőtereket kéne elfoglalnia az országban, hogy utánpótlást tudjon juttatni az országba (az Irakkal határos síkság megszállásával sok jót nem érnek el, valahogy onnan is át kéne dobni az utánpótlást az ország többi részére, ez a hegyeken át, szárazföldi úton nagyon rizikós), ezeket az elosztópontokat pedig biztosítani is kéne valahogy.

Még több Globál

Ellentámadásba lendült Ukrajna, atomfegyvertől félnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Hatalmas sereg sorakozott fel: az Egyesült Államok vezetésével 30 ország katonái léptek akcióba

Súlyos jelentés: 150-nél is több katonai repülőgép várja a parancsot, hatalmas támadás zúdulhat Iránra

Az alapvető földrajzi nehézségek mellett figyelembe kell venni azt is, hogy egy elhúzódó, valószínűleg nagyobb áldozatokkal járó megszállás a támogatottságuk mélypontján lévő republikánusoknak sem jönne jól. Alapvetés ugyan, hogy a második ciklusukban az amerikai elnökök alapvetően „felelőtlenebb” politikát folytatnak, hiszen nem kell aggódniuk az újraválasztás miatt, a pár viszont nyilván szeretné behúzni a következő választást is, egy „újabb Afganisztán” pedig biztos nem segítene ebben.

Egyelőre egyébként nem is tűnik úgy, hogy az amerikaiak tényleg szárazföldi invázióra készülnének:

nem dobtak át elegendő katonát a régióba egy ilyen volumenű művelet végrehajtásához.

Ha amerikai katonák lépnek Irán földjére, akkor azt nagyobb valószínűséggel oly módon fogják tenni, ahogyan Venezuelában. Amennyiben Trump célja az iráni felsővezetés kiiktatása, úgy erre a precíziós légicsapások mellett a különleges műveleti alakulatok bevetése a legkézenfekvőbb eszköz, bár ezen a ponton azért érdemes megjegyezni, hogy a perzsa politikai-vallási elitet védő forradalmi gárda emberei jó eséllyel képzettebbek, mint a Nicolas Madurót védő kubai zsoldosok.

Címlapkép forrása: Luke Sharrett/Getty Images

