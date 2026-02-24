Magas szintről jött a figyelmeztetés: a keleti nagyhatalom beavatkozásra készül, mozgolódik a hírszerzés

Tajvanban hamarosan helyhatósági választásokat fognak tartani, a kormány pedig attól tart, hogy az egyre nagyobb nyomást gyakorló Kína igyekszik majd beavatkozni. Az elnök a holdújévet követően a hírszerző ügynökségnél tett látogatást, ahol hangsúlyozta, hogy a szerveknek kiemelt figyelmet kell fordítania az egységfront-taktikára, a beszivárgásra és az annektálás elleni küzdelemre. Laj Csing-tö szerint Peking várhatóan

megpróbál majd beszivárogni, dezinformációkat terjeszteni, valamint például a turizmuson és kereskedelmen keresztül nyomást gyakorolni a szigetre.

A november 28-án esedékes választásokra a Nemzetbiztonsági Hivatal külön munkacsoportot hozott létre. Ennek célja, hogy elhárítsa Kína beavatkozási kísérleteit. Kijelentették, hogy folyamatos az együttműködés a minisztériumokkal, hogy a választási rendszer stabilitását meg tudják őrizni. Hozzátették, hogy a nemzetközi figyelem növekszik a kínai beavatkozási kísérletekre, 2025-ben összesen 250 konzultációt tartottak különböző országok képviselőivel a regionális biztonságról, melyben a demokrácia is a témák közé tartozott. A jövőben várhatóan növekedni fog az információcsere és a hírszerzési együttműködés.

Címlapkép forrása: Taiwan Presidential Office/Anadolu via Getty Images