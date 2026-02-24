  • Megjelenítés
Megszólalt Zelenszkij: ezért fontos valójában a Donbasz Ukrajnának - Kizárt, hogy így béke legyen
Megszólalt Zelenszkij: ezért fontos valójában a Donbasz Ukrajnának - Kizárt, hogy így béke legyen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rövidlátónak és végzetes hibának nevezte azt az ötletet, hogy Oroszország megkaphatná a Donbászt a békéért cserébe. Úgy látja: a területi engedmények nem békét hoznának, hanem csupán újabb agressziót szülnének - írta meg a RBK.

Zelenszkij elnök szerint az Egyesült Államokban különféle vezetők rendszeresen hangoztatják azt a véleményt,

Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó lenne a békekötésre, amennyiben Ukrajna hivatalosan átadná a Donyecki és a Luhanszki terület megszállt részeit Moszkvának.

Az ukrán államfő azonban szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy Oroszország területi követelései valóban csak Kelet-Ukrajnára korlátozódnának.

Őszintén szólva nem hiszem, hogy ez minden, amit Oroszország követel. Nem hiszem, hogy ha kivonulunk a Donbászból, azzal véget ér a háború. Oroszország az Oroszország, és nem lehet megbízni benne"

– fogalmazott az elnök a Financial Times-nak.

Zelenszkij szerint az agresszor követeléseinek teljesítése nem stratégiai döntés, hanem veszélyes lépés, amely csupán időt ad az ellenségnek egy újabb offenzíva előkészítésére. Az ukrán álláspont sarokpontjai egyértelműek:

a Kremllel kötött bármilyen megállapodás biztonsági garanciák nélkül értéktelen.

Az RBK azt írja: Kijev hivatalos álláspontja továbbra is változatlan, igazságos béke kizárólag a nemzetközi jog alapján és az 1991-es határok helyreállításával lehetséges. Minden olyan tervet, amely területek feladásával jár, Ukrajnában kapitulációként értékelnek, mivel az nem oldja meg, csupán elodázza a konfliktust.

Címlapkép forrása: Portfolio

