Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó lenne a békekötésre, amennyiben Ukrajna hivatalosan átadná a Donyecki és a Luhanszki terület megszállt részeit Moszkvának.

Az ukrán államfő azonban szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy Oroszország területi követelései valóban csak Kelet-Ukrajnára korlátozódnának.

Őszintén szólva nem hiszem, hogy ez minden, amit Oroszország követel. Nem hiszem, hogy ha kivonulunk a Donbászból, azzal véget ér a háború. Oroszország az Oroszország, és nem lehet megbízni benne"

– fogalmazott az elnök a Financial Times-nak.

Zelenszkij szerint az agresszor követeléseinek teljesítése nem stratégiai döntés, hanem veszélyes lépés, amely csupán időt ad az ellenségnek egy újabb offenzíva előkészítésére. Az ukrán álláspont sarokpontjai egyértelműek:

a Kremllel kötött bármilyen megállapodás biztonsági garanciák nélkül értéktelen.

Az RBK azt írja: Kijev hivatalos álláspontja továbbra is változatlan, igazságos béke kizárólag a nemzetközi jog alapján és az 1991-es határok helyreállításával lehetséges. Minden olyan tervet, amely területek feladásával jár, Ukrajnában kapitulációként értékelnek, mivel az nem oldja meg, csupán elodázza a konfliktust.

