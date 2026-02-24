Merész húzásra készül az amerikai hadsereg: a szabályokat megkerülve építhetnek úszó atomerőműveket

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A koncepció lényege, hogy egy úszó platformra épített reaktort telepítenének a part menti katonai létesítményekhez, közvetlenül biztosítva a bázis és a helyi hálózat energiaellátását.

A Pentagon a brit Core Power vállalattal tárgyal a megvalósításról. A tervek szerint a polgári nukleáris engedélyezési eljárás helyett a katonai hatósági utat választanák, ami jelentősen lerövidítheti a telepítés idejét.

A projekt hátterében egy egyre súlyosabb védelmi kihívás húzódik: az energiaellátás szűk keresztmetszetté vált. Ez különösen érinti a vezetési és irányítási rendszereket, a szenzorhálózatokat, a kiberműveleteket, valamint a katonai MI-eszközök betanításához és üzemeltetéséhez szükséges számítási infrastruktúrát. A hagyományos villamosenergia-hálózatok túlterheltsége, meghibásodása vagy egy célzott támadás veszélybe sodorhatja a bázisok működőképességét.

A Core Power által felvázolt úszó erőmű mintegy 300 megawattos teljesítményt biztosítana, ami messze meghaladja a korábban vizsgált mikroreaktorok kapacitását. Ez a mennyiség már elegendő egy nagyobb katonai létesítmény, a karbantartó és logisztikai központok, valamint a tartósan magas terhelés alatt működő adatközpontok ellátására is.

Üzemeltetési szempontból egy ilyen erőmű elhúzódó hálózati kiesések idején is képes lenne fenntartani a kritikus műveleteket, miközben csökkentené a dízelgenerátorok üzemanyag-ellátásától való függőséget. A Pentagon számára kulcsfontosságú, hogy a katonai digitális infrastruktúra energiaigényét a civil fogyasztástól függetlenül tudják kielégíteni. Ez különösen a csúcsidőszakokban lényeges, amikor a közüzemi szolgáltatók termelési és átviteli kapacitásai egyébként is kifeszítettek.

