  • Megjelenítés
Merész húzásra készül az amerikai hadsereg: a szabályokat megkerülve építhetnek úszó atomerőműveket
Globál

Merész húzásra készül az amerikai hadsereg: a szabályokat megkerülve építhetnek úszó atomerőműveket

Portfolio
Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma úszó atomerőművek telepítését vizsgálja. A tervek szerint ezek az egységek már 2028-tól nagy kapacitású, hálózatfüggetlen áramellátást biztosíthatnának a katonai bázisoknak, elsősorban a mesterséges intelligencia korában megnövekedett energiaigények kielégítése érdekében - jelentette az Army Recognition.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A koncepció lényege, hogy egy úszó platformra épített reaktort telepítenének a part menti katonai létesítményekhez, közvetlenül biztosítva a bázis és a helyi hálózat energiaellátását.

A Pentagon a brit Core Power vállalattal tárgyal a megvalósításról. A tervek szerint a polgári nukleáris engedélyezési eljárás helyett a katonai hatósági utat választanák, ami jelentősen lerövidítheti a telepítés idejét.

A projekt hátterében egy egyre súlyosabb védelmi kihívás húzódik: az energiaellátás szűk keresztmetszetté vált. Ez különösen érinti a vezetési és irányítási rendszereket, a szenzorhálózatokat, a kiberműveleteket, valamint a katonai MI-eszközök betanításához és üzemeltetéséhez szükséges számítási infrastruktúrát. A hagyományos villamosenergia-hálózatok túlterheltsége, meghibásodása vagy egy célzott támadás veszélybe sodorhatja a bázisok működőképességét.

A Core Power által felvázolt úszó erőmű mintegy 300 megawattos teljesítményt biztosítana, ami messze meghaladja a korábban vizsgált mikroreaktorok kapacitását. Ez a mennyiség már elegendő egy nagyobb katonai létesítmény, a karbantartó és logisztikai központok, valamint a tartósan magas terhelés alatt működő adatközpontok ellátására is.

Még több Globál

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Hírszerzési információkat osztott meg a nyilvánossággal Putyin: olyanra készül Ukrajna, amilyenre eddig nem

Nagy visszatérésre készül Oroszország: újra bevetik a fegyvert, ami elméletileg mindent elpusztít

Üzemeltetési szempontból egy ilyen erőmű elhúzódó hálózati kiesések idején is képes lenne fenntartani a kritikus műveleteket, miközben csökkentené a dízelgenerátorok üzemanyag-ellátásától való függőséget. A Pentagon számára kulcsfontosságú, hogy a katonai digitális infrastruktúra energiaigényét a civil fogyasztástól függetlenül tudják kielégíteni. Ez különösen a csúcsidőszakokban lényeges, amikor a közüzemi szolgáltatók termelési és átviteli kapacitásai egyébként is kifeszítettek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele
Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility