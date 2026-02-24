Nagy a mozgolódás a diktatúrában: sorra nevezik ki az embereket, drasztikus lépésre szánta el magát a vezér

Bár a KCNA nem közölte, hogy Kim Jocsong pontosan melyik osztály élére került, szakértők szerint valószínűleg a propagandaosztályról van szó, ahol eddig is dolgozott. Új pozíciójában várhatóan a két Korea közötti kapcsolatokat, illetve a külpolitikai stratégiát felügyelheti. A dél-koreai országegyesítési minisztérium jelezte: figyelemmel kísérik, hogy a politikus a Dél-Koreával való kapcsolattartásért vagy a külkapcsolatokért felelős szerepkört kapja-e meg. A plenáris ülésen emellett

a Politikai Bizottság póttagjává is újraválasztották, ami ötéves szünet után jelenti visszatérését erre a posztra.

A tanácskozás múlt csütörtökön kezdődött, célja a 2021-es kongresszus óta elért eredmények értékelése, valamint az elkövetkező öt évre szóló új célkitűzések meghatározása volt. Az ülésszakon a párt titkárságát hétről tizenegy főre bővítették. Ez a lépés feltehetően a nemzetközi ügyek terén jelent kapacitásbővítést, amire abból lehet következtetni, hogy Kim Szongnam, a párt nemzetközi osztályának vezetője titkári kinevezést kapott.

A szöuli illetékesek szerint a nagyszabású személyi változások a generációváltást és Kim Dzsongun hatalmi bázisának megszilárdítását célozzák. Cso Jongvon, a szervezési ügyekért felelős párttitkár – Kim Dzsongun egyik legközelebbi bizalmasa – megtartotta helyét a Politikai Bizottság elnökségében, ugyanakkor leváltották titkári posztjáról. Ez a lépés valószínűleg előkészíti kinevezését a Legfelsőbb Népi Gyűlés Állandó Bizottságának élére, miután a tanácskozáson Cshö Rjonghét felmentették erről a tisztségről.

A Politikai Bizottság elnöksége a jelenlegi összetétel szerint Kim Dzsongunból, Cso Jongvonból, Pak Theszongból, valamint Kim Dzserjong és Ri Ilhvan párttitkárokból áll. Kim Szonggi a Politikai Bizottság és a Központi Katonai Bizottság tagjává történt kinevezésével feltehetően átvette a Koreai Néphadsereg Általános Politikai Főcsoportfőnökségének vezetését elődjétől, Csong Kjongthektől. A személyi döntések

nem érintették Kim Dzsongun lányát, Kim Dzsuét, akit az elemzők az észak-koreai vezető legvalószínűbb utódjaként tartanak számon.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images