  • Megjelenítés
Nagy visszatérésre készül Oroszország: újra bevetik a fegyvert, ami elméletileg mindent elpusztít
Globál

Nagy visszatérésre készül Oroszország: újra bevetik a fegyvert, ami elméletileg mindent elpusztít

Portfolio
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a 90. Gárda megkezdte a BMPT "Terminátor" harckocsi-támogató harcjárművek személyzetének felkészítését a harctéri bevetésre - közölte az Army Recognition.

A BMPT "Terminátor" páncélozott harckocsi-támogató jármű elsődleges feladata a harckocsikötelékek fedezése és a rohamcsapatok támogatása a gyalogsági páncéltörő eszközök semlegesítésében. A jármű nagy tűzerejével (két gépágyú, egy képpuska, négy páncéltörő rakéta, egyes variánsokon két automata gránátvető)

elméletileg képes leküzdeni a gyalogos páncéltörő alakulatokat, a beásott katonákat, a könnyen páncélozott járműveket, de szükség esetén más harckocsikat is.

A "Terminátor" rendszeresítése régóta húzódó folyamat az orosz haderőben. Bár a jármű fejlesztése már a 2000-es évek elején megkezdődött, széles körű alkalmazására éles harci körülmények között eddig nem került sor. Az ukrajnai háborúban történt korlátozott számú bevetés vegyes tapasztalatokkal járt, a BMPT érdemi eredményeket nem ért el, az ukrán alakulatok hármat meg is semmisítettek belőlük, ám a jelenlegi átfogó kiképzési program arra utal, hogy Moszkva elszánta magát a típus mélyebb integrációjára a harckocsikötelékekbe.

Kapcsolódó cikkünk

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Videó: bemutatta Zelenszkij a bunkert, ahol elmondta a háború egyik leghíresebb mondatát

Medvegyev megnevezte azt a két nyugati országot, amelyre ledobná az atombombát

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele
Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility