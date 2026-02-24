Nagy visszatérésre készül Oroszország: újra bevetik a fegyvert, ami elméletileg mindent elpusztít

A BMPT "Terminátor" páncélozott harckocsi-támogató jármű elsődleges feladata a harckocsikötelékek fedezése és a rohamcsapatok támogatása a gyalogsági páncéltörő eszközök semlegesítésében. A jármű nagy tűzerejével (két gépágyú, egy képpuska, négy páncéltörő rakéta, egyes variánsokon két automata gránátvető)

elméletileg képes leküzdeni a gyalogos páncéltörő alakulatokat, a beásott katonákat, a könnyen páncélozott járműveket, de szükség esetén más harckocsikat is.

A "Terminátor" rendszeresítése régóta húzódó folyamat az orosz haderőben. Bár a jármű fejlesztése már a 2000-es évek elején megkezdődött, széles körű alkalmazására éles harci körülmények között eddig nem került sor. Az ukrajnai háborúban történt korlátozott számú bevetés vegyes tapasztalatokkal járt, a BMPT érdemi eredményeket nem ért el, az ukrán alakulatok hármat meg is semmisítettek belőlük, ám a jelenlegi átfogó kiképzési program arra utal, hogy Moszkva elszánta magát a típus mélyebb integrációjára a harckocsikötelékekbe.

