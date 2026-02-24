  • Megjelenítés
Példátlan diplomáciai botrány: gyakorlatilag kitiltották az Egyesült Államok nagykövetét a minisztériumokból
Globál

Példátlan diplomáciai botrány: gyakorlatilag kitiltották az Egyesült Államok nagykövetét a minisztériumokból

Portfolio
Megtiltották a kormányzati tisztviselőknek, hogy találkozzanak Charles Kushnerrel, az Egyesült Államok párizsi nagykövetével, miután a diplomata másodszor is figyelmen kívül hagyta a francia külügyminisztérium kéretését. A konfliktus közvetlen kiváltó oka az volt, hogy Washington egy szélsőjobboldali aktivista meggyilkolása kapcsán beavatkozott a francia belpolitikai vitákba – tudósított a Financial Times.

A 23 éves Quentin Deranque-ot Lyonban ölték meg, amikor csoportja szélsőbaloldali aktivistákkal csapott össze. Az amerikai külügyminisztérium az X-en közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy az "erőszakos radikális baloldal terjedőben van", és fenyegeti a közbiztonságot. Hozzátették: az Egyesült Államok "figyelemmel kíséri a helyzetet, és elvárja, hogy az erőszak elkövetőit felelősségre vonják".

A párizsi amerikai nagykövetség francia nyelven is megosztotta a közleményt, ami diplomáciai összetűzést váltott ki.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter kedden a France Info adásában "meglepőnek" nevezte Kushner lépését. Hangsúlyozta, hogy ilyesmi nem fordulhat elő két, 250 éves szövetségi viszonyban álló ország között.

Amikor valakinek megadatik a megtiszteltetés, hogy hazáját képviselje Franciaországban nagykövetként, betartja a diplomácia legalapvetőbb szabályait, és megjelenik, ha a külügyminisztérium kéreti

– fogalmazott Barrot. A miniszter leszögezte: Franciaország nem tűri, hogy külföldi hatalmak beavatkozzanak a belügyeibe.

A kormányzati tisztviselőkkel való találkozás tilalma természetszerűleg befolyásolja a nagykövet képességét, hogy ellássa küldetését országunkban

– tette hozzá Barrot. Jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben Kushner magyarázatot ad, a korlátozást feloldják.

Az eset a Trump-adminisztráció szélesebb körű európai politikájába illeszkedik, mivel Washington nyíltan támogatja az európai szélsőjobboldali mozgalmakat, és osztja azok nézetét, miszerint a nyugati civilizációt az ellenőrizetlen bevándorlás és a baloldali túlkapások fenyegetik. A Fehér Ház nemzetbiztonsági stratégiája nemrég azt állította, hogy Európát "civilizációs megsemmisülés" fenyegeti, a kontinens pedig "húsz éven belül felismerhetetlenné válhat".

Az amerikai diplomáták más országokban is konfrontatívan lépnek fel, a belgiumi nagykövet például antiszemitának nevezte a körülmetélés bizonyos formáit tiltó belga szabályozást. Lengyelországban pedig a képviselet vezetője azért támadta a parlament elnökét, mert az megkérdőjelezte, hogy Trump méltó lenne a Nobel-békedíjra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

