Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele

A lap információi szerint Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke arról tájékoztatta Trumpot, hogy egy Irán elleni katonai művelet jelentős kockázatokkal járna.
Elsősorban attól tart, hogy az Egyesült Államok egy hosszan elhúzódó konfliktusba ragadhat bele.
Caine korábban a venezuelai Maduro elnök elfogására irányuló műveletet teljes mértékben támogatta, Irán esetében viszont lényegesen óvatosabb álláspontot képvisel. Úgy látja, hogy itt a tét magasabb, és az amerikai áldozatok kockázata is nagyobb.
JD Vance alelnök szintén óvatosan áll hozzá az Irán elleni támadás kérdéséhez, bár az Axios forrásai szerint nem ellenzi kategorikusan a csapásmérést. Vance abban bízik, hogy a csütörtöki genfi tárgyalások diplomáciai áttörést hoznak, ugyanakkor nem túlzottan optimista, és ebben a kormányzat több vezető tisztségviselője is osztozik. Marco Rubio külügyminiszter eközben még nem foglalt egyértelműen állást. A hagyományosan Iránnal szemben keményvonalas politikus az utóbbi hetekben figyelmét inkább Venezuelára és Kubára összpontosította.
Jared Kushner és Steve Witkoff, Trump tárgyalási küldöttei csütörtökön Genfben találkoznak Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel. Mindketten azt tanácsolják az elnöknek, hogy várjon, mert az idő neki dolgozik, és napról napra erősebb alkupozícióba kerül. Üzenetük szerint Trumpnak először a tárgyalóasztalnál kell eredményeket elérnie, és csak akkor szabad katonai erőt alkalmaznia, ha a diplomácia már kudarcot vallott.
Az Axios egyik forrása szerint Trump napok óta a támadás felé hajlik, de beleegyezett, hogy ad még némi időt Witkoffnak és Kushnernek.
A katonai csapás legfőbb szószólója kormányzati körökben Lindsey Graham republikánus szenátor. Vasárnapi telefonbeszélgetésük során ő is arra sürgette Trumpot, hogy ne hallgasson az óvatosságra intő tanácsadókra. Graham és a beavatkozás más támogatói
attól tartanak, hogy az idő múlásával a lendület elvész, és Trump kénytelen lesz rossz alkut kötni.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szintén a katonai fellépés mellett áll, és egyre inkább aggódik amiatt, hogy Washington végül meghátrál. Egy amerikai forrás szerint Netanjahu a tíz nappal ezelőtti, Trumppal folytatott találkozó után azzal a benyomással távozott, hogy nem sikerült maga mellé állítania az elnököt.
Figyelemre méltó, hogy az utóbbi hetekben katonai vonalon kizárólag Caine tájékoztatta Trumpot Iránról. Brad Cooper tengernagy, az amerikai hadsereg középső parancsnokságának (CENTCOM) vezetője nem kapott meghívást az elnöki egyeztetésekre, és a január elején kirobbant válság óta nem is beszélt az elnökkel. Elődje, Erik Kurilla tábornok korábban Trumpot és Bident is személyesen tájékoztatta az iráni helyzetről. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő megerősítette: a döntés a csapás időpontjáról, módjáról – vagy annak elmaradásáról – még nem született meg.
Arról, hogy milyen következményekkel járhat egy Irán elleni háború, itt írtunk:
