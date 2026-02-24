Súlyos jelentés: 150-nél is több katonai repülőgép várja a parancsot, hatalmas támadás zúdulhat Iránra

A 2026 elején végrehajtott gyors amerikai jelenlét-növelés eredményeként immáron legalább 150 darab katonai repülőgép várja a parancsot Irán megtámadására. A lap kiemeli ugyanakkor, hogy Washington hagyományosan jelentős katonai kontingenst állomásoztat a térségben, ez is hozzájárult a rendkívül nagy számhoz. Ez a mennyiség ugyanakkor azt jelenti, hogy a 2003-as iraki inváziót megelőző időszak óta az egyik legnagyobb telepítés történt. A lapnak megszólaló szakértők egyben azt is kifejtették, hogy a tavaly júniusi csapásokat megelőzően sem volt ekkora erővel jelen az Egyesült Államok jelen a térségben.
A lap is megerősítette azt a feltételezést, amely szerint a Fehér Ház egy több napos műveletre készül a felhalmozott fegyverek alapján, szárazföldi akció nélkül. A napokban a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó is megérkezhet a térségbe, február 23-án Kréta sziget közelében érzékelték. Dana Stroul, a közel-keleti védelmi államtitkár korábbi helyettese kifejtette a véleményét a helyzetről:
A felhalmozott hatalmas erőmennyiség azt jelenti, hogy az amerikai hadsereg bármit végrehajthat, amit Trump eldönt – bármit, a tartós, rendkívül kinetikus kampánytól a célzottabb, korlátozottabb csapásokig
– hangsúlyozta.
BREAKING; The US has now deployed significant assets to Muwaffaq Salti Air Base in Jordan:-24 F-15E -30 F-35A -6xEA-18G pic.twitter.com/K1JLQMGjYF https://t.co/K1JLQMGjYF— Global Updates (@GlobalUpdate00) February 16, 2026
Osztja a véleményét Mark Cancian, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának vezető tanácsadója is, bár
szerinte a hetekig tartó, állandó támadásokhoz még több fegyvert kell a térségbe irányítaniuk.
A korábban érzékelt katonai repülőgépek európai támaszpontokon landoltak, majd innen haladtak tovább a Közel-Kelet hatalma felé. Az adatok azt mutatják, hogy számos logisztikai jellegű, így szállító, vagy utántöltő repülőgépet helyeztek át. A jordániai Muwaffaq Salti légibázisról készült felvételeken legalább 60 harci repülőgép látható, köztük ötödik generációs, F-35 lopakodó vadászgépek. Ezeket gyakran az ellenség légvédelmére mért légicsapásoknál alkalmazzák.
A cikkben azt is kiemelik, hogy az amerikai légierő a térségbe (vagy annak közelébe) irányította az aktív E-3G Sentry flottájának több mint egyharmadát. Ezekkel megfigyelési feladatokat lehet végezni, minden időjárási körülmények között bevethető, valós idejű képet adva a légtérben zajló eseményekről. Ezen túlmenően F-22-esek és F-16-osok is Irán közelében állomásoznak. További járművek tucatjai érkezik a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó fedélzetén is, köztük olyanok, melyek az elektronikus hadviselés során bevethetőek. A csapásmérő hordozócsoportokról egyébként Tomahawk rakétákat is Iránra tudnak zúdítani.
Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images
