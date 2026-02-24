  • Megjelenítés
Súlyos jelentés: 150-nél is több katonai repülőgép várja a parancsot, hatalmas támadás zúdulhat Iránra
Globál

Súlyos jelentés: 150-nél is több katonai repülőgép várja a parancsot, hatalmas támadás zúdulhat Iránra

Portfolio
A The Washington Post összesítése szerint a különböző, repüléskövetési adatok, műholdképek és más információk alapján meghatározta, jelenleg összesen hány, az Egyesült Államok irányításához tartozó katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében.

A 2026 elején végrehajtott gyors amerikai jelenlét-növelés eredményeként immáron legalább 150 darab katonai repülőgép várja a parancsot Irán megtámadására. A lap kiemeli ugyanakkor, hogy Washington hagyományosan jelentős katonai kontingenst állomásoztat a térségben, ez is hozzájárult a rendkívül nagy számhoz. Ez a mennyiség ugyanakkor azt jelenti, hogy a 2003-as iraki inváziót megelőző időszak óta az egyik legnagyobb telepítés történt. A lapnak megszólaló szakértők egyben azt is kifejtették, hogy a tavaly júniusi csapásokat megelőzően sem volt ekkora erővel jelen az Egyesült Államok jelen a térségben.

A lap is megerősítette azt a feltételezést, amely szerint a Fehér Ház egy több napos műveletre készül a felhalmozott fegyverek alapján, szárazföldi akció nélkül. A napokban a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó is megérkezhet a térségbe, február 23-án Kréta sziget közelében érzékelték. Dana Stroul, a közel-keleti védelmi államtitkár korábbi helyettese kifejtette a véleményét a helyzetről:

A felhalmozott hatalmas erőmennyiség azt jelenti, hogy az amerikai hadsereg bármit végrehajthat, amit Trump eldönt – bármit, a tartós, rendkívül kinetikus kampánytól a célzottabb, korlátozottabb csapásokig

– hangsúlyozta.

Osztja a véleményét Mark Cancian, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának vezető tanácsadója is, bár

szerinte a hetekig tartó, állandó támadásokhoz még több fegyvert kell a térségbe irányítaniuk.

A korábban érzékelt katonai repülőgépek európai támaszpontokon landoltak, majd innen haladtak tovább a Közel-Kelet hatalma felé. Az adatok azt mutatják, hogy számos logisztikai jellegű, így szállító, vagy utántöltő repülőgépet helyeztek át. A jordániai Muwaffaq Salti légibázisról készült felvételeken legalább 60 harci repülőgép látható, köztük ötödik generációs, F-35 lopakodó vadászgépek. Ezeket gyakran az ellenség légvédelmére mért légicsapásoknál alkalmazzák.  

A cikkben azt is kiemelik, hogy az amerikai légierő a térségbe (vagy annak közelébe) irányította az aktív E-3G Sentry flottájának több mint egyharmadát. Ezekkel megfigyelési feladatokat lehet végezni, minden időjárási körülmények között bevethető, valós idejű képet adva a légtérben zajló eseményekről. Ezen túlmenően F-22-esek és F-16-osok is Irán közelében állomásoznak. További járművek tucatjai érkezik a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó fedélzetén is, köztük olyanok, melyek az elektronikus hadviselés során bevethetőek. A csapásmérő hordozócsoportokról egyébként Tomahawk rakétákat is Iránra tudnak zúdítani.

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

