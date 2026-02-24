Szétszedték az ukránok a rettegett Iszkander rakéták roncsait - Amire rájöttek, az egészen ijesztő

Szerhij "Flash" Beszkresztnov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója Telegram-csatornáján hívta fel a figyelmet arra, hogy az Ukrajnát támadó ballisztikus rakéták "közvetlenül a gyárból" érkeznek a frontra.
A nemrégiben bevetettt ballisztikus rakéták törmelékanalízise során ugyanis kiderült,
mindegyiket 2025 vége és 2026 eleje között gyártották.
Ez nagy valószínűség szerint azt jelenti, hogy az orosz haderő kifogyott a régebbi darabokból, így most kizárólag a friss szállítmányokból képes felhasználni. Az orosz ballisztikus rakéta-gyártás ugyanakkor az elmúlt időszakban átalakult: az Iszkander rakéták például 90%-ban orosz alkatrészekből állnak, és
havonta legalább 60 darab készül belőlük.
Emellett az orosz haderő Sz–300-as és Sz–400-as rakétákat is bevet a támadások során.
Szerhij bejegyzésében hangsúlyozta: kizárólag a Patriot légvédelmi rendszerek képesek elfogni az orosz ballisztikus rakétákat, egyetlen célpont megsemmisítéséhez ráadásul több elfogórakétára is szükség lehet.
A tanácsadó szerint Ukrajna nem számíthat arra, hogy szövetségeseitől hosszú távon és folyamatosan elegendő elfogórakétát kap, mivel a globális katonai készletek végesek. Véleménye szerint az országnak részt kell vennie a ballisztikusrakéta-elhárító rendszerek fejlesztésében, mind saját erőből, mind nemzetközi együttműködés keretében.
Az orosz ballisztikusrakéta-gyártás volumene és az amerikai Patriot elfogórakéták termelése közötti jelentős különbség egyre súlyosabb gondot okoz. A hiány enyhítésére megoldást jelenthetne, ha Ukrajna gyártási licencet kapna ezen eszközök előállítására.
