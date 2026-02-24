  • Megjelenítés
Szétszedték az ukránok a rettegett Iszkander rakéták roncsait - Amire rájöttek, az egészen ijesztő
Globál

Szétszedték az ukránok a rettegett Iszkander rakéták roncsait - Amire rájöttek, az egészen ijesztő

Portfolio
Oroszország csak és kizárólag a gyártósorról frissen lekerülő ballisztikus rakétákkal támadja Ukrajnát. Az Ukrajna területére kilőtt rakéták mindegyike 2025 végén, vagy 206 elején készült, ami két dolgot jelez: egyrészt a szankciók nem tudták érdemben visszavetni az orosz hadiipari termelést, másrészt az orosz haderő régebbi készletei elfogyhattak - közölte a Defence Express.

Szerhij "Flash" Beszkresztnov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója Telegram-csatornáján hívta fel a figyelmet arra, hogy az Ukrajnát támadó ballisztikus rakéták "közvetlenül a gyárból" érkeznek a frontra.

A nemrégiben bevetettt ballisztikus rakéták törmelékanalízise során ugyanis kiderült,

mindegyiket 2025 vége és 2026 eleje között gyártották.

Ez nagy valószínűség szerint azt jelenti, hogy az orosz haderő kifogyott a régebbi darabokból, így most kizárólag a friss szállítmányokból képes felhasználni. Az orosz ballisztikus rakéta-gyártás ugyanakkor az elmúlt időszakban átalakult: az Iszkander rakéták például 90%-ban orosz alkatrészekből állnak, és

havonta legalább 60 darab készül belőlük.

Emellett az orosz haderő Sz–300-as és Sz–400-as rakétákat is bevet a támadások során.

Szerhij bejegyzésében hangsúlyozta: kizárólag a Patriot légvédelmi rendszerek képesek elfogni az orosz ballisztikus rakétákat, egyetlen célpont megsemmisítéséhez ráadásul több elfogórakétára is szükség lehet.

A tanácsadó szerint Ukrajna nem számíthat arra, hogy szövetségeseitől hosszú távon és folyamatosan elegendő elfogórakétát kap, mivel a globális katonai készletek végesek. Véleménye szerint az országnak részt kell vennie a ballisztikusrakéta-elhárító rendszerek fejlesztésében, mind saját erőből, mind nemzetközi együttműködés keretében.

Az orosz ballisztikusrakéta-gyártás volumene és az amerikai Patriot elfogórakéták termelése közötti jelentős különbség egyre súlyosabb gondot okoz. A hiány enyhítésére megoldást jelenthetne, ha Ukrajna gyártási licencet kapna ezen eszközök előállítására.

