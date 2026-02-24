Tombolnak az orosz milbloggerek: egyszerűen megbéníthatta a saját hadseregét Oroszország

A hírről elsőként az orosz légierővel jó kapcsolatot ápoló "Fighterbomber" Telegram-csatorna szerzője számolt be. Információi szerint az orosz hadseregben
kifejezetten betiltották a Max telepítését és használatát.
A blogger szerint hamarosan egy új, erre a célra fejlesztett alkalmazás érkezik a csapatokhoz, amely lehetővé teszi majd a biztonságos kommunikációt és a dokumentumküldést is. Az információk szerint az évek óta fejlesztett, "szuperbiztonságos" orosz Max-szal kapcsolatban több biztonsági aggály is felmerült.
A döntés ráadásul azt követően született, hogy
Oroszországban fokozatosan korlátozni kezdték a Telegram működését.
Tavaly augusztusban – a csalás elleni küzdelemre hivatkozva – megkezdték a Telegramon és a WhatsAppon kezdeményezett hívások blokkolását. Idén februárban a Roszkomnadzor bejelentette a korlátozások szigorítását, azzal érvelve, hogy az alkalmazás nem tesz eleget az orosz jogszabályoknak, sőt, egy nappal a Max betiltása után jogi eljárás indult a Telegram ellen is.
A Telegram korlátozása éles kritikát váltott ki a Z-bloggerek körében (ők főként a Telegramon író, erősen háborúpárti orosz bloggerek). A szerzők kritikájuk során konkrét példákkal illusztrálták, mennyire kiszolgáltatottá teszi a hadsereget a tiltó intézkedés. A Dva majora (Két őrnagy) szerint például a drónelhárító egységeknek a Telegram az egyetlen kapcsolattartási eszköze. A bejegyzések írói azt is kifogásolták, hogy a nemzeti üzenetküldőként emlegetett Max vagy egyáltalán nem működik, vagy funkcionalitásban és biztonságban messze elmarad a Telegramtól.
Dmitrij Peszkov, az elnök szóvivője a katonai bloggerek felháborodására reagálva kijelentette: nehezen elképzelhetőnek tartja, hogy a frontvonal kommunikációját a Telegram vagy bármilyen más hasonló alkalmazás biztosítsa. Szavai, valamint az egyértelmű tény, hogy a szóvivőnek fogalma sincs a harctéri körülményekről, csak feltüzelték a milbloggereket.
Azt nem tudni, hogy a Max valójában mennyire terjedt el az orosz katonák körében. Az állami kötődésű sajtóorgánumok korábban arról írtak, hogy a katonák aktívan cserélik le a nyugati közösségi oldalakat, mivel egyre inkább hisznek annak az orosz narratívának, hogy azok használata veszélyt jelent a műveleti biztonságra.
Oroszország ugyanakkor most lényegében ott tart, hogy sem a Telegram, sem a Max nem használható a frontvonalon, miközben a Starlink hálózatról is kitiltották őket, vagyis a csapattestek közötti modern kommunikáció teljesen megszűnt.
Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
