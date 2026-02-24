Valóra vált, amit eddig csak sci-fikben láttunk - Levegőben Washington futurisztikus játékszere

A légierő februárban kezdte meg az úgynevezett hordozási teszteket, amelyek során éles robbanóanyagot nem tartalmazó lőszereket rögzítettek az Anduril YFQ-44A prototípusára. A fegyvereket egyelőre nem indították, a szolgálat közleményében pedig hangsúlyozta:

a fegyveralkalmazásról szóló döntés joga továbbra is az ember kezében marad (a szakirodalom ezt szokta "Human-in-the-Loop" elvnek nevezni).

Kenneth Wilsbach tábornok a Katonai és Űrhaderő Szövetség konferenciáján tartott beszédében bemutatott egy felvételt, amelyen az Anduril drónja egy AIM-120-as közepes hatótávolságú levegő-levegő rakétát hordoz.

Az Anduril tavaly ősszel jelezte, hogy megkezdte a fegyverintegrációs teszteket, 2026-ra pedig éles lőgyakorlatokat tervez. A CCA-program gyártási szerződéséért három vállalat verseng: a General Atomics, az Anduril és a Northrop Grumman. Utóbbi az idei évre tervezi prototípusának szűzfelszállását, míg az Anduril és a General Atomics gépei ezen a lépésen már túl vannak.

Címlapkép forrása: Kyle Grillot/Bloomberg via Getty Images