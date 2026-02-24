  • Megjelenítés
FONTOS Varga Mihály: nem köteleződünk el egy kamatcsökkentési ciklus mellett
Valóra vált, amit eddig csak sci-fikben láttunk - Levegőben Washington futurisztikus játékszere
Globál

Valóra vált, amit eddig csak sci-fikben láttunk - Levegőben Washington futurisztikus játékszere

Portfolio
Az Anduril autonóm harci drónja megkezdte a fegyverzettel végrehajtott repülési teszteket, ami újabb mérföldkövet jelent az Amerikai Légierő Collaborative Combat Aircraft (CCA) programjában - írta meg a Defense One.

A légierő februárban kezdte meg az úgynevezett hordozási teszteket, amelyek során éles robbanóanyagot nem tartalmazó lőszereket rögzítettek az Anduril YFQ-44A prototípusára. A fegyvereket egyelőre nem indították, a szolgálat közleményében pedig hangsúlyozta:

a fegyveralkalmazásról szóló döntés joga továbbra is az ember kezében marad (a szakirodalom ezt szokta "Human-in-the-Loop" elvnek nevezni).

Kenneth Wilsbach tábornok a Katonai és Űrhaderő Szövetség konferenciáján tartott beszédében bemutatott egy felvételt, amelyen az Anduril drónja egy AIM-120-as közepes hatótávolságú levegő-levegő rakétát hordoz.

Az Anduril tavaly ősszel jelezte, hogy megkezdte a fegyverintegrációs teszteket, 2026-ra pedig éles lőgyakorlatokat tervez. A CCA-program gyártási szerződéséért három vállalat verseng: a General Atomics, az Anduril és a Northrop Grumman. Utóbbi az idei évre tervezi prototípusának szűzfelszállását, míg az Anduril és a General Atomics gépei ezen a lépésen már túl vannak.

Még több Globál

Itt mégis mi történik? - Internetre kikerült fotók alapján komoly fejlesztést kaphat a világ legveszedelmesebb vadászgépe

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Elmondták az oroszok, mi lett volna, ha Putyin nem támadja meg Ukrajnát

Kapcsolódó cikkünk

Hátborzongató beszámolók jelentek meg egy titkos fegyverről? - Fényes győzelmet aratott Donald Trump

Újabb magyar katonai alakulatnál jönnek a szupermodern "Hiúz" páncélosok

Kína átlépheti a vörös vonalat: olyan fegyvert adna Amerika ősellenségének, amitől Washingtonban is tartanak

Címlapkép forrása: Kyle Grillot/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility