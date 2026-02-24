  • Megjelenítés
Videó: bemutatta Zelenszkij a bunkert, ahol elmondta a háború egyik leghíresebb mondatát
Globál

Videó: bemutatta Zelenszkij a bunkert, ahol elmondta a háború egyik leghíresebb mondatát

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján bemutatta azt a kijevi bunkert, amelynek védelmében az invázió első napjait átvészelte – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij szokásos napi videóüzenetét szokatlan helyen rögzítette: abban a kijevi, a Bankova utca alatt található bunkerben, ahova pontosan négy éve, a háború kitörésének napján menekült.

Az ukrán elnök a videóban végigment a bunkeren, bemutatva a folyosókat és azokat a termeket, ahol ő és az elnöki iroda többi munkatársa végezte munkáját a háború első napjaiban.

Zelenszkij megemlítette, hogy itt hangzott el a híres telefonbeszélgetés közte és Joe Biden akkori amerikai elnök között, aki azt mondta neki: azonnal el kell hagynia Ukrajnát, és az Egyesült Államok hajlandó segíteni neki ebben. Zelenszkij azonban maradt, és ezt a választ adta Bidennek:

Lőszerre van szükségem, nem fuvarra.

Az ukrán elnök videóüzenetében azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek négy év alatt sem sikerült elérnie céljait, nem sikerült megtörnie az ukránokat és megnyernie a háborút.

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images

