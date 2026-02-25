Azt mondják, egyetlen lépéssel sikerült megroppantani az orosz hadsereg offenzíváját – Befolyásos milliárdost sejtenek a háttérben

A lap szerint az orosz kommunikációs és célkereső rendszerek teljesítménye nagyban függött a SpaceX Starlink termináljaitól; amikor Elon Musk korlátozta a térségben az oroszok hozzáférését,
az orosz katonai kommunikáció lényegében összeomlott.
Kihasználva a kaotikus helyzetet, az ukrán hadsereg ellentámadásba lendült, nagyjából 100 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza délen.
Az orosz dróntámadások mennyisége is esett, sőt, még a tüzérségi tűz intenzitása is csökkent a fronton – írják.
A Starlinket az ukrán hadsereg a háború kezdete óta használja, nagyban támaszkodnak az ukrán nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek, katonai kommunikációs rendszerek és harctéri parancsnoki rendszerek a SpaceX műholdas internethozzáférésére. Az orosz hadsereg az elmúlt bő egy évben állt át a Starlink használatára, részben az ukrán hadseregtől zsákmányolt, részben külföldről becsempészett terminálokon keresztül.
Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images
