Azt mondják, egyetlen lépéssel sikerült megroppantani az orosz hadsereg offenzíváját – Befolyásos milliárdost sejtenek a háttérben
Azt mondják, egyetlen lépéssel sikerült megroppantani az orosz hadsereg offenzíváját – Befolyásos milliárdost sejtenek a háttérben

Az egyik fő oka annak, hogy megtorpant az oroszok téli offenzívája a Donbaszban és Zaporizzsja megyében az, hogy Elon Musk, a SpaceX vezetője lekapcsolta az orosz Starlink-terminálokat – írja a Politico.

A lap szerint az orosz kommunikációs és célkereső rendszerek teljesítménye nagyban függött a SpaceX Starlink termináljaitól; amikor Elon Musk korlátozta a térségben az oroszok hozzáférését,

az orosz katonai kommunikáció lényegében összeomlott.

Kihasználva a kaotikus helyzetet, az ukrán hadsereg ellentámadásba lendült, nagyjából 100 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza délen.

Az orosz dróntámadások mennyisége is esett, sőt, még a tüzérségi tűz intenzitása is csökkent a fronton – írják.

A Starlinket az ukrán hadsereg a háború kezdete óta használja, nagyban támaszkodnak az ukrán nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek, katonai kommunikációs rendszerek és harctéri parancsnoki rendszerek a SpaceX műholdas internethozzáférésére. Az orosz hadsereg az elmúlt bő egy évben állt át a Starlink használatára, részben az ukrán hadseregtől zsákmányolt, részben külföldről becsempészett terminálokon keresztül.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

