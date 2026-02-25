Bejelentette Trump jobbkeze: itt van az előrelépés, amire mindenki várt – Hamarosan véget érhet a háború

Szerintem előrelépést értünk el Oroszország és Ukrajna esetében is, ezt fogjuk folytatni. Az elnök elég optimista azzal kapcsolatosan, hogy ezt az egészet le fogjuk tudni zárni”
– mondta Vance.
Vance elmondta azt is, hogy
szerinte akkor lesz vége a háborúnak, ha Ukrajna és Oroszország is úgy látja, hogy el tudják érni a háborús céljaikat – ehhez további diplomáciai tárgyalások kellene.
Nincsenek illúzióink arról, hogy ezek a srácok egy mező közepén megölelik majd egymást és együtt eléneklik a Kumbayát. Ezért dolgozunk a diplomáciai megoldáson. Optimisták vagyunk, reméljük, lassan itt van az a pont, ahol Oroszország és Ukrajna is úgy érzi, hogy eleget elértek ahhoz, hogy most már véget érhet az öldöklés. Ezt a feladatot adta nekünk az elnök”
– mondta Vance.
Arra is kitért, hogy Donald Trump nem akarja megtámadni Iránt, viszont mindenképpen el akarja érni, hogy a perzsa állam ne juthasson atomfegyverhez.
Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images
