Bill Gates megtört, mindent beismert – Orosz szála is van a történetnek

A szóvivő megjegyzései a The Wall Street Journal (WSJ) egyik jelentésére reagáltak, amely szerint Gates bocsánatot kért a munkatársaktól a városházán az Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumokból kiderült, hogy Gates és Epstein többször is találkozott azután, hogy Epsteint tettei miatt börtönbüntetésre ítélték.

A WSJ jelentése szerint Gates azt mondta a munkatársaknak, hogy hatalmas hiba volt Epsteinnel időt tölteni és a Gates Alapítvány vezetőit bevonni a szexuális bűnözővel való találkozókra.

Bocsánatot kérek azoktól, akiket belerángattak ebbe az én hibám miatt

– mondta a Microsoft vezére a lap szerint.

Gates beismerte, hogy két orosz nővel is viszonyt folytatott, de állítása szerint ők nem tartoztak Epstein áldozatai közé.

Semmi törvénytelent nem tettem, semmi törvénytelent nem láttam

– mondta állítólag Gates az alapítvány munkatársainak.

A Gates Alapítvány, amelynek elnöke Bill Gates, és amelyet ő és akkori felesége alapított 2000-ben, a globális egészségügyi kezdeményezések egyik legjelentősebb támogatója.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 04. Megszólalt Bill Gates volt felesége az Epstein-ügyben

Címlapkép forrása: Patrick van Katwijk/Getty Images