Bombafenyegetés érte a kormányfőt: kiderült, kik állhattak az incidens mögött – Nyugalomra intett az ausztrál vezető

A kedélyek lecsillapítására szólított fel szerdán az ausztrál miniszerelnök, alig egy nappal azt követően, hogy bombafenyegetés miatt egy időre el kellett hagynia a fővárosban, Canberrában található rezidenciáját.

A rendőrség nem sokkal a rezidencia kiürítését követően bejelentette, hogy

nem talált semmi gyanúsat az épületben.

Anthony Albanese emlékeztetőnek titulálta az incidenst arra nézve, hogy a biztonságot nem lehet természetesnek venni. Azonban kiemelte, nagyon fontos, hogy lecsillapodjanak a kedélyek.

A vizsgálat szerint

a bombafenyegetés egy, a pekingi kormány által betiltott kínai kulturális csoporttal áll összefüggésben:

a klasszikus kínai táncokat előadó Sen Jun társulat a tervek szerint februárban Ausztráliában turnézik, a szervezők azonban olyan e-mailt kaptak, miszerint ismeretlenek robbanószerkezeteket helyeztek el Albanese rezidenciája körül, melyeket felrobbantanak, amennyiben a társulat belép az országba. Az érintettek a levélről azonnal tájékoztatták a rendőrséget.

Peking szerint a társulat az előadásában burkolt politikai fenyegetést tartalmaz a kínai kormány ellen.

