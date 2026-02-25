  • Megjelenítés
FONTOS Több mint kétéves csúcson a forint
Bombafenyegetés érte a kormányfőt: kiderült, kik állhattak az incidens mögött – Nyugalomra intett az ausztrál vezető
Globál

Bombafenyegetés érte a kormányfőt: kiderült, kik állhattak az incidens mögött – Nyugalomra intett az ausztrál vezető

MTI
|
Portfolio
A kedélyek lecsillapítására szólított fel szerdán az ausztrál miniszerelnök, alig egy nappal azt követően, hogy bombafenyegetés miatt egy időre el kellett hagynia a fővárosban, Canberrában található rezidenciáját.

A rendőrség nem sokkal a rezidencia kiürítését követően bejelentette, hogy

nem talált semmi gyanúsat az épületben.

Anthony Albanese emlékeztetőnek titulálta az incidenst arra nézve, hogy a biztonságot nem lehet természetesnek venni. Azonban kiemelte, nagyon fontos, hogy lecsillapodjanak a kedélyek.

A vizsgálat szerint

Még több Globál

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Európai ország lenne az USA 51. tagállama? – Váratlan javaslat érkezett Moszkvából

Átléptek egy határt a levegőben: félelmetes képességet kapott az amerikai légierő büszkesége

a bombafenyegetés egy, a pekingi kormány által betiltott kínai kulturális csoporttal áll összefüggésben:

a klasszikus kínai táncokat előadó Sen Jun társulat a tervek szerint februárban Ausztráliában turnézik, a szervezők azonban olyan e-mailt kaptak, miszerint ismeretlenek robbanószerkezeteket helyeztek el Albanese rezidenciája körül, melyeket felrobbantanak, amennyiben a társulat belép az országba. Az érintettek a levélről azonnal tájékoztatták a rendőrséget.

Peking szerint a társulat az előadásában burkolt politikai fenyegetést tartalmaz a kínai kormány ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Kirobbant a balhé: a feltörekvő nagyhatalomtól félti a nemzetbiztonságát Amerika szövetségese, belengette a fellépést

Fontos megállapodás az Egyesült Államok és Ausztrália között - Szárnyalnak a ritkaföldfém-részvények

Óriási megállapodást kötött az USA Ausztráliával

Ez nem fog tetszeni Pekingnek: újult erővel fordulhat rá Amerika a nukleáris tengeralattjárókra

Irán nem érti, mi a baj azzal, hogy zsinagógákat robbantgat Ausztráliában

Botrányt kavart a közel-keleti renegátállam titkos akciója: a reakcióra a II. világháború óta nem volt példa

Washington színvallásra késztette fontos szövetségesét, csattanós választ kapott

Veszélyben a nagy Kína-ellenes szövetség? Amerika mindent boríthat

Donald Trump tovább szedheti az áldozatait: ellenfelei helyett a szövetségesei retteghetnek tőle?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Megszületett a döntés Magyarországon, ami mindent átírhat – Mi lesz a kamatcsökkentés után?
Vége a dalnak: végleg eltűnhet Oroszország csúcskategóriának számító harckocsija, amit egykor amerikaiak ellen szántak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility