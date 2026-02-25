Egyre biztosabb: Amerika nem egyedül fog támadást indítani a rezsim ellen

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség egyre magasabb szintre ér, közben Washington egyre több katonai repülőgépet telepít a Közel-Keletre. Eddig is ismert volt, hogy több tucat vadászgép érkezett a régió különböző pontjaira, valamint logisztikai és utántöltő vagy éppen légtérfigyelő gépek. Műholdképek és más, megerősített felvételek szerint F-22 Raptor vadászgépek érkeztek Izraelbe, míg az Indiai-óceán közepén található Diego Garcia bázisra F-16-osok szálltak le. Marco Rubio amerikai külügyminiszter tájékoztatta az amerikai Képviselőház és a Szenátus mindkét pártjának magas rangú törvényhozóit, valamint a Képviselőház és a Szenátus hírszerzési bizottságainak elnökeit és rangidős tagjait a legfrissebb hírszerzési információkról. Ennek tartalma szigorúan titkos.
A TWZ kiemeli, hogy Rubio legutóbb a venezuelai akció idején adott hasonló tájékoztatót a „nyolcaknak”. A mostani találkozó apropója egyértelműen az iráni helyzet volt. A megbeszélésről távozó résztvevők nem árulhattak el részleteket az elhangzottról, ugyanakkor az aggodalmukat fejezték ki a helyzettel kapcsolatban. Jim Himes, a képviselőház hírszerzési bizottságának rangidős demokrata tagja a következőt mondta:
A közel-keleti háborúk nem állnak jól sem az elnököknek, sem az országnak, és egyetlen jó okot sem hallottunk arra vonatkozóan, hogy miért jött el most az ideje egy újabb háború kirobbantásának a Közel-Keleten.
A lap szerint Washington fő célja, hogy az Egyesült Államokat veszélyeztető űrprogram és ballisztikus rakéták fejlesztését tegyék félre Teheránban, valamint a nukleáris képességekről is le kellene mondaniuk. Amennyiben a tárgyalásos út nem hoz sikert, akkor katonai csapásra kerülhet sor, amivel kieszközölnék a saját akaratuk érvényesítését. A lap szerint
az, hogy Izraelben tűntek fel amerikai vadászgépek, egyre inkább kétségtelenné teszi, hogy az ország is szerves része lehet a támadásnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy a baj: tömeges szökés történt a hírhedt fogolytáborból, több ezer veszélyes ember tűnhetett el
Még a hatóságok sem tudják, pontosan hányan szöktek el.
Hiába a milliárdos nyereség, súlyos problémákkal küzd a Rába
Benéztünk a számok mögé.
Jön az időjárási fordulat Magyarországon - Anticiklon erősödik meg, erre készülhetünk a következő napokban
Télen ez teljesen más helyzetet teremtene.
Itt a bejelentés: népszavazás jön, új taggal bővülhet az Európai Unió
Még vannak nyitott kérdések.
Bejelentette a Kreml: jöhet a Trump-Putyin-Zelenszkij csúcs – De csak egy feltétellel
Ezen a ponton Moszkva szerint még nincs értelme a dolognak.
Rájöttek a titokra: kiderült, hol vészelheti át az évmilliókat az élet a világűrben
A kutatókat is meglepte az eredmény.
Üres a budapesti kassza, áll a bál az egyik legnagyobb fővárosi cég körül
Lezajlott a választások előtti utolsó Fővárosi Közgyűlés.
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.