  • Megjelenítés
Egyre biztosabb: Amerika nem egyedül fog támadást indítani a rezsim ellen
Globál

Egyre biztosabb: Amerika nem egyedül fog támadást indítani a rezsim ellen

Portfolio
Tovább folytatódik az amerikai harci repülőgépek telepítése a Közel-Kelet környékére – számolt be a The War Zone (TWZ) katonai szaklap.

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség egyre magasabb szintre ér, közben Washington egyre több katonai repülőgépet telepít a Közel-Keletre. Eddig is ismert volt, hogy több tucat vadászgép érkezett a régió különböző pontjaira, valamint logisztikai és utántöltő vagy éppen légtérfigyelő gépek. Műholdképek és más, megerősített felvételek szerint F-22 Raptor vadászgépek érkeztek Izraelbe, míg az Indiai-óceán közepén található Diego Garcia bázisra F-16-osok szálltak le. Marco Rubio amerikai külügyminiszter tájékoztatta az amerikai Képviselőház és a Szenátus mindkét pártjának magas rangú törvényhozóit, valamint a Képviselőház és a Szenátus hírszerzési bizottságainak elnökeit és rangidős tagjait a legfrissebb hírszerzési információkról. Ennek tartalma szigorúan titkos.

A TWZ kiemeli, hogy Rubio legutóbb a venezuelai akció idején adott hasonló tájékoztatót a „nyolcaknak”. A mostani találkozó apropója egyértelműen az iráni helyzet volt. A megbeszélésről távozó résztvevők nem árulhattak el részleteket az elhangzottról, ugyanakkor az aggodalmukat fejezték ki a helyzettel kapcsolatban. Jim Himes, a képviselőház hírszerzési bizottságának rangidős demokrata tagja a következőt mondta:

A közel-keleti háborúk nem állnak jól sem az elnököknek, sem az országnak, és egyetlen jó okot sem hallottunk arra vonatkozóan, hogy miért jött el most az ideje egy újabb háború kirobbantásának a Közel-Keleten.

A lap szerint Washington fő célja, hogy az Egyesült Államokat veszélyeztető űrprogram és ballisztikus rakéták fejlesztését tegyék félre Teheránban, valamint a nukleáris képességekről is le kellene mondaniuk. Amennyiben a tárgyalásos út nem hoz sikert, akkor katonai csapásra kerülhet sor, amivel kieszközölnék a saját akaratuk érvényesítését. A lap szerint

Még több Globál

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Zelenszkij nem kegyelmez: tisztogatás indult, kulcsfontosságú szervezetnél hullanak a fejek

Itt a végső határidő: hamarosan eldől, lesz-e háború, Trump kezében a döntés

az, hogy Izraelben tűntek fel amerikai vadászgépek, egyre inkább kétségtelenné teszi, hogy az ország is szerves része lehet a támadásnak.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a végső határidő: hamarosan eldől, lesz-e háború, Trump kezében a döntés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Sorra dönti a csúcsokat a forint
Átléptek egy határt a levegőben: félelmetes képességet kapott az amerikai légierő büszkesége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility